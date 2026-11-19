Российскому полковнику, приказавшему применять химоружие против украинских военных, сообщили о подозрении

Украинские правоохранители сообщили о подозрении российскому полковнику Петру Попову, которого следствие считает причастным к приказам применять химическое оружие против украинских пограничников. По данным следствия, российские военные использовали гранаты с опасным веществом CS на позициях Сил обороны в Днепропетровской области.

Такие боеприпасы применяли как минимум семь раз в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский.

В чем подозревают российского полковника

Подозреваемый – Петр Попов, командир 345-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии вооруженных сил РФ.

По данным следствия, осенью 2024 года он спланировал и отдал подчиненным приказ применять гранаты с химическим веществом CS против украинских пограничников в Днепропетровской области.

Во исполнение этих приказов в период с сентября 2024 года по январь 2025 года российские военные сбросили как минимум семь таких гранат на позиции 8-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

Речь идет о позициях вблизи населенных пунктов Иллинка Никопольского района и Марьевка Синельниковского района Днепропетровской области. Применение таких средств во время войны запрещено международным правом.

ОЗХО подтвердила соответствие расследования международным стандартам

К расследованию присоединились прокуроры Офиса генерального прокурора и следователи Главного следственного управления СБУ в сотрудничестве с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Украинские правоохранители исследовали вещественные и цифровые доказательства, установили происхождение боеприпасов, обстоятельства их применения и причастность российских военных.

17 ноября ОЗХЗ обнародовала и распространила среди всех государств – участников Конвенции о запрещении химического оружия результаты украинского уголовного расследования.

Технический секретариат Организации подтвердил, что процедуры сбора, документирования и сохранения доказательств украинской стороной соответствовали стандартам ОЗХЗ.

Ковальский назвал это важной оценкой работы украинских прокуроров, следователей и экспертов, а также результатом эффективного международного сотрудничества.

Он подчеркнул, что Украина располагает не только задокументированными фактами применения Россией химического оружия, но и подозрением конкретному представителю военного командования РФ в отдаче соответствующих приказов.

"За каждым таким приказом стоит конкретное лицо. И наша главная задача – доказать его вину в суде", – заявил исполняющий обязанности генпрокурора.

Петр Попов. Источник: facebook.com/anton.kovalsky

Как сообщал OBOZ.UA, более 13 300 раз российская оккупационная армия применяла химические боеприпасы на поле боя с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. А с 2024 года использование этих веществ врагом стремительно возросло.