Российский дрон атаковал многоквартирный дом в Бердичеве: повреждены пять этажей, есть пострадавшие. Фото и видео
5 октября в Бердичеве в резу...
Источник: Коллаж OBOZ.UA/Telegram/ГСЧС Украины
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5 октября в Бердичеве Житомирской области в результате атаки российского дрона были повреждены квартиры с 4-го по 9-й этаж многоэтажного дома. Один человек пострадал.
Об этом в Telegram сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели опубликовали фото и видео с места удара, на которых видны последствия атаки.
Что известно
Последствия атаки на Бердичев.
Источник: Telegram/ГСЧС Украины
Последствия атаки на Бердичев.
Источник: Telegram/ГСЧС Украины
В результате удара были повреждены квартиры с 4-го по 9-й этаж одного из многоэтажных домов в Бердичеве. В одной из квартир также возник пожар.
Последствия атаки на Бердичев.
Источник: Telegram/ГСЧС Украины
Последствия атаки на Бердичев.
Источник: Telegram/ГСЧС Украины
Спасатели ликвидировали возгорание. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, к которым за помощью обратились девять человек.
Последствия атаки на Бердичев.
Источник: Telegram/ГСЧС Украины
Последствия атаки на Бердичев.
Источник: Telegram/ГСЧС Украины
Кроме того, в одном из районов Житомирской области в результате вражеской атаки загорелась сухая трава. Пожар также ликвидировали спасатели.
Последствия атаки на Бердичев.
Источник: Telegram/ГСЧС Украины
Россия продолжает атаковать Украину
5 октября Россия атаковала Харьков как минимум тремя КАБами, поразив жилой дом в Слободском районе. На месте удара вспыхнул пожар, также были повреждены жилые дома и складские помещения.
По последним данным, в результате атаки погибли три человека, ещё 25 пострадали. Под завалами дома могли оставаться люди, поэтому на месте продолжалась поисково-спасательная операция.
5 октября во время российской дроновой атаки боеприпас упал вблизи пункта пропуска "Паланка" на границе Украины и Молдовы. В результате удара были повреждены автобус и кабину управления, а сотрудник пограничной полиции получил легкие травмы.
Как писал OBOZ.UA, в ночь на 5 октября Россия атаковала Украину 205 ударными беспилотниками различных типов. Силы ПВО обезвредили 172 вражеские цели, однако попадания зафиксировали в 13 местах.
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