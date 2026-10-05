Российский дрон атаковал многоквартирный дом в Бердичеве: повреждены пять этажей, есть пострадавшие. Фото и видео

5 октября в Бердичеве Житомирской области в результате атаки российского дрона были повреждены квартиры с 4-го по 9-й этаж многоэтажного дома. Один человек пострадал.

Об этом в Telegram сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели опубликовали фото и видео с места удара, на которых видны последствия атаки.

Что известно

Последствия атаки на Бердичев. Источник: Telegram/ГСЧС Украины

Последствия атаки на Бердичев. Источник: Telegram/ГСЧС Украины

В результате удара были повреждены квартиры с 4-го по 9-й этаж одного из многоэтажных домов в Бердичеве. В одной из квартир также возник пожар.

Последствия атаки на Бердичев. Источник: Telegram/ГСЧС Украины

Последствия атаки на Бердичев. Источник: Telegram/ГСЧС Украины

Спасатели ликвидировали возгорание. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, к которым за помощью обратились девять человек.

Последствия атаки на Бердичев. Источник: Telegram/ГСЧС Украины

Последствия атаки на Бердичев. Источник: Telegram/ГСЧС Украины

Кроме того, в одном из районов Житомирской области в результате вражеской атаки загорелась сухая трава. Пожар также ликвидировали спасатели.

Последствия атаки на Бердичев. Источник: Telegram/ГСЧС Украины

Россия продолжает атаковать Украину

5 октября Россия атаковала Харьков как минимум тремя КАБами, поразив жилой дом в Слободском районе. На месте удара вспыхнул пожар, также были повреждены жилые дома и складские помещения.

По последним данным, в результате атаки погибли три человека, ещё 25 пострадали. Под завалами дома могли оставаться люди, поэтому на месте продолжалась поисково-спасательная операция.

5 октября во время российской дроновой атаки боеприпас упал вблизи пункта пропуска "Паланка" на границе Украины и Молдовы. В результате удара были повреждены автобус и кабину управления, а сотрудник пограничной полиции получил легкие травмы.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 5 октября Россия атаковала Украину 205 ударными беспилотниками различных типов. Силы ПВО обезвредили 172 вражеские цели, однако попадания зафиксировали в 13 местах.