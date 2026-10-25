Российский дрон атаковал "Эпицентр" в Полтаве, есть пострадавшая

В Полтаве утром 25 октября прогремел взрыв. Город оказался под атакой вражеских дронов.

Россияне ударили по одному из городских торговых комплексов. Об ударе сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

Россия ударила по ТЦ в Полтаве

О том, что удар врага по областному центру не прошел без последствий, Дякивнич написал в 10:18.

"В Полтаве вражеский БпЛА попал в здание торгового комплекса. Информация уточняется", – отмечал чиновник.

По данным мониторинговых каналов, пролет вражеского БПЛА и взрыв зафиксировали около 10:00.

Местные СМИ утверждали, что под удар попал гипермаркет "Эпицентр".

Последствия удара по Эпицентру в Полтаве. Источник: https://t.me/dsns_telegram

Последствия удара по Эпицентру в Полтаве. Источник: https://t.me/dsns_telegram

Позже информацию об ударе именно по строительному гипермаркету подтвердили официально.

"Враг атаковал ТЦ "Эпицентр" в Полтаве. Возник пожар. Информация о масштабах разрушений уточняется. Ликвидация последствий атаки продолжается. Предварительно, травмы получила 52-летняя женщина", – рассказал о ситуации по состоянию на 12 часов дня Дякивнич.

Последствия удара по Эпицентру в Полтаве. Источник: https://t.me/dsns_telegram

Последствия удара по Эпицентру в Полтаве. Источник: https://t.me/dsns_telegram

Последствия удара по Эпицентру в Полтаве. Источник: https://t.me/dsns_telegram

Последствия удара по Эпицентру в Полтаве. Источник: https://t.me/dsns_telegram

Последствия удара по Эпицентру в Полтаве. Источник: https://t.me/dsns_telegram

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Синельниково Днепропетровской области в субботу, 24 октября, прогремели взрывы. Российский беспилотник атаковал многоэтажку, в результате чего на месте погибли три человека.

К утру число погибших возросло до четырех человек: в больнице умер 62-летний раненый мужчина.

Еще 13 человек получили ранения. Четверо остаются в больнице – все в тяжелом состоянии