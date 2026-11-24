Российский дрон атаковал железнодорожную станцию Коростень: есть погибший и раненые

Во вторник, 24 ноября, российские оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию Коростень Житомирской области. В результате российского удара погиб один человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Железнодорожники эвакуировали людей в укрытие из помещения вокзала и электропоезда, который в это время находился рядом, никто из работников не пострадал.

Что известно

Россия атаковала железнодорожную станцию в Коростене утром 24 ноября. В результате удара погиб один человек, еще двое получили ранения. Отмечается, что в момент удара у вокзала находился электропоезд. Железнодорожники объявили эвакуацию людей из поезда и здания вокзала, после чего сотрудники, бригада поезда и большинство пассажиров перешли в укрытие.

"Мониторинговый центр Укрзалізниці предупредил об угрозе. Бригада электропоезда объявила о повышенной опасности и объявила эвакуацию", – отметили в "Укрзалізниці". Железнодорожники также эвакуировали людей из здания вокзала. Также добавили, что никто из сотрудников в результате обстрела не пострадал.

Также в "Укрзалізниці" подчеркнули, что после объявления повышенной опасности критически важно четко следовать инструкциям железнодорожников и объявлениям, которые звучат, ведь это спасает жизни.

"Оставаться рядом с железнодорожной инфраструктурой во время объявленной повышенной опасности, когда железнодорожники проводят эвакуацию, означает подвергать себя смертельной опасности. Следуйте инструкциям и путешествуйте безопасно!" – говорится в сообщении.

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