Российский дрон залетел в Польшу во время атаки на Украину: польские военные объяснили, почему его не сбили

Российский беспилотный летательный аппарат в очередной раз нарушил воздушное пространство страны НАТО. В ночь на 24 ноября БПЛА ненадолго залетел в Польшу во время ночной атаки России на западные регионы Украины.

Разрешение на сбитие объекта пилот получил, но, оценив риски, не стал применять вооружение. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

Реакция польской армии

По данным польского военного командования, во время ночного удара России по целям в западной части Украины произошло кратковременное нарушение польского воздушного пространства российским беспилотным летательным аппаратом.

В ответ на угрозу Командование операций Вооруженных Сил Польши активизировало необходимые силы и средства системы противовоздушной обороны. Объект непрерывно отслеживался военными радиолокационными системами по всему маршруту полета. Ситуация постоянно мониторилась, было дано разрешение на уничтожение объекта.

Однако после изменения курса беспилотного летательного аппарата на восточное направление, учитывая потенциальную угрозу гражданскому населению и возможные последствия сбития объекта, было принято решение воздержаться от применения вооружения в связи с имеющимся риском причинения вреда.

Тем не менее, в ведомстве подчеркнули, что Вооруженные Силы страны непрерывно мониторят ситуацию в воздушном пространстве, а силы и средства системы противовоздушной обороны находятся в постоянной готовности к реагированию на любые угрозы.

Воздушная тревога в Польше и реакция

Правительственный центр безопасности Польши объявлял воздушную тревогу в части Люблинского воеводства.

"Внимание! Угроза воздушного приступа. Найдите безопасное место. Следуйте распоряжениям служб. Ожидайте дальнейших сообщений", – такое уведомление получали граждане Польши ночью 24 ноября.

В части Польши объявляли воздушную тревогу. Источник: Правительственный центр безопасности Польши

OSINT-аналитик Ярослав Вольский сообщил в соцсети Х, что около 23:00 российский БПЛА с реактивным двигателем выполнил петлю над Польшей по маршруту: Дорогуск – Турка – Бусьно – Лещанны – Холм – Бжезно. Поскольку БПЛА во время перехвата пролетал над густонаселенным районом, было принято решение не сбивать.

По его словам, это была целенаправленная работа россиян. При этом аналитик уверен, что агрессор на этот раз выбрал маршрут над населенным районом, чтобы ущерб с большой вероятностью должен был привести к жертвам.

Маршрут БПЛА в Польше. Источник: Telegram-канал "Ринда моніторить"

Как сообщал OBOZ.UA, 20 ноября в Польше во время атаки РФ на Украину упали ракеты X-101 и реактивный "Шахед". На ситуацию отреагировали руководство страны и НАТО.