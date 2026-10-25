Российский удар уничтожил последний строительный центр "Эпицентр" в Харькове. Фото и видео

Российская оккупационная армия продолжает систематически наносить удары по гражданским объектам, в частности, по торговым центрам и гипермаркетам. Вечером 24 октября путинские войска уничтожили в Харькове последний строительный центр "Эпицентр".

Торговый центр в Основянском районе был атакован ракетами. Об атаки в Telegram сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Последствия террора

Обстрел торгового центра в Основянском районе произошел около 19:00. По информации городских властей, обошлось без пострадавших, посетители и персонал ТЦ были эвакуированы заблаговременно.

На месте атаки пострадали спасатели. Источник: ГСЧС

В тот же вечер российские войска наносили удары по Харькову реактивными дронами. Терехов сообщил, что кроме Основянского пострадали Индустриальный и Новобаварский районы.

В ГСЧС уточнили, что в Харькове в результате российской атаки пострадали четыре человека, среди них трое спасателей. По информации ведомства, вечером 24 октября противник атаковал беспилотниками торговый центр в Основянском районе и гражданское предприятие в Индустриальном районе города.

Во время ликвидации последствий враг нанес повторные удары по местам работы подразделений ГСЧС. Пострадали двое спасателей, полностью уничтожена пожарная автоцистерна. В торговом центре возник масштабный пожар. Во время ее тушения пострадал еще один спасатель.

Уничтожен пожарный автомобиль. Источник: ГСЧС

На месте атаки работали спасатели. Источник: ГСЧС

Оккупанты уничтожили торговый центр. Источник: ГСЧС

Пострадали спасатели. Источник: ГСЧС

Напомним, в ночь на 22 октября российские войска нанесли несколько ударов баллистическими ракетами по Киеву. В результате атаки есть погибший, пострадавшие и разрушения в разных районах столицы.

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной целью российского диктатора Владимира Путина остается полный захват Украины, а не только удержание уже оккупированных территорий. По словам главы государства, даже возможные политические изменения в США не устранят угрозу российской агрессии, пока Россией руководит Путин.