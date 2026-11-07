Характеристики "Ай-Петри".

Разработчики комплекса "Ай-Петри" научились побеждать российские "Герани": как им это удалось

Украинские разработчики комплекса "Ай-Петри" усовершенствовали систему, чтобы эффективнее обнаруживать и нейтрализовать российские ударные беспилотники "Герань". В частности, комплекс научился обнаруживать дроны на значительно большем расстоянии и разрушать их каналы связи с помощью MESH-модемов.

Это позволяет срывать взаимодействие беспилотников в воздухе и передавать информацию об угрозах подразделениям ПВО. Об этом рассказала военная корреспондентка Ольга Калиновская в своей колонке для Цензор.Нет.

Как "Ай-Петри" противодействует российским "Гераням"

Сначала комплекс "Ай-Петри" создали для обнаружения и противодействия российским разведывательным беспилотникам, в частности "Орланам", "Залам" и "Суперкамам". На вооружение его приняли в 2024 году, после чего разработчики постоянно обновляли программное обеспечение в ответ на модернизацию российских дронов.

Ай-Петри: характеристики. Источник: censor.net

Теперь приоритетной целью стали реактивные "Герани-4" и "Герани-5", которые могут развивать скорость до 600 км/ч. Разработчики увеличили дальность их обнаружения: если первые комплексы сканировали территорию в радиусе 20–30 км, то теперь этот показатель вырос в разы.

Заблаговременное обнаружение дает больше времени для противодействия. По словам директора по исследованиям и разработкам "Сторквей" Станислава Копылова, зафиксированы случаи, когда после работы комплекса российский дрон отклонялся от первоначальной цели на 800 метров.

Как украинские разработчики разрушают MESH-сеть дронов

С осени 2025 года россияне начали устанавливать на "Герани" китайские MESH-модемы. Благодаря им беспилотники могут обмениваться информацией, корректировать курс и передавать данные друг другу, если один из дронов попадает под воздействие РЭБ.

Разработчики комплекса "Ай-П... Источник: censor.net Развернуть

"Ай-Петри": характеристики. Источник: censor.net

Разработчики "Ай-Петри" внесли изменения в программное обеспечение, которые позволяют обнаруживать радиообмен между такими беспилотниками и создавать специальные помехи. Они нарушают обмен данными между дронами, из-за чего MESH-сеть распадается, а отдельные БПЛА становятся целями украинской ПВО.

Позже россияне добавили к MESH-модемам наземные ретрансляторы. В ответ Силы обороны создали над столицей так называемый анти-MESH-купол, в котором важную роль играет "Ай-Петри".

Комплекс не глушит украинские беспилотники

Одно из главных преимуществ "Ай-Петри" – система распознавания "свой-чужой". Она позволяет подавлять сигналы вражеских БПЛА, не мешая работе украинских дронов-перехватчиков.

Кроме того, комплекс может автоматически определять частоты, которые нужно глушить, и те, на которые нельзя воздействовать. Это снижает риск ошибочного подавления собственных беспилотников.

По словам военных, установка также помогает смежным подразделениям распознавать дроны в небе, поскольку не только подавляет сигналы, но и выявляет и анализирует информацию с бортов.

Ай-Петри характеристики. Источник: censor.net

Какие еще цели может обезвреживать "Ай-Петри"

Комплекс имеет профили противодействия FPV-дронам и управляемым авиабомбам, однако его основная специализация – борьба с реактивными "Геранями". По словам военных, на Запорожском направлении были случаи, когда после работы "Ай-Петри" четыре российские авиабомбы упали, но не взорвались.

Специалисты также подчеркивают, что лучше всего комплекс работает в составе единой системы с другими средствами радиоэлектронной борьбы, радарами, ПВО и дронами-перехватчиками. Обмен информацией между подразделениями позволяет эффективнее обнаруживать и уничтожать воздушные цели.

Характеристики "Ай-Петри". Источник: censor.net

Разработчики готовятся к новым российским технологиям

Россия продолжает совершенствовать навигационные системы своих дронов. В частности, на модернизированных реактивных "Геранях" используют модуль "Комета-М" с 16 антенными элементами, которые помогают отсекать помехи от украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Исполнительный директор общественного союза "Радиоэлектронный альянс Украины" Денис Анисифоров отметил, что в Украине работают около 250 предприятий в сфере радиоэлектроники, однако лишь примерно десяток из них создает сложные технологические продукты. Среди таких компаний он назвал "Сторквей".

Сейчас разработчики "Ай-Петри" работают над усилением противодействия навигационным сигналам российских дронов. Еще одним будущим вызовом может стать российская спутниковая система связи "Рассвет", аналог Starlink, если ее начнут использовать для управления беспилотниками.

Ай-Петри характеристики. Источник: censor.net

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные Силы Украины получили 20 комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри". Об этом лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил в соцсетях. Он добавил, что эта партия техники профинансирована совместно с западными партнерами из НАТО.