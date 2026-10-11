Разведчики ГУР нейтрализовали две группы российского спецназа и взяли одного пленного. Видео

Украинские военные разведчики провели на Запорожском направлении контрдиверсионную операцию, в ходе которой обезвредили две группы российского спецназа. Одного из военнослужащих РФ взяли в плен.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram. По данным ведомства, операцию провели бойцы "Спецподразделения Тимура".

Как разведчики организовали засаду

Благодаря агентурной работе, в частности информации, полученной из среды противника, и техническим средствам разведки украинские бойцы установили состав вражеских групп и маршруты их передвижения.

На основе полученных разведданных бойцы организовали засаду, чтобы перехватить российских спецназовцев. Обнаружив противника, они нанесли огневой удар и зачистили местность.

Момент операции по перехвату... Источник: Скриншот Развернуть

Кадры операции ГУР против ро... Источник: Скриншот Развернуть

В результате операции разведчики обезвредили две группы российского спецназа и взяли в плен одного военнослужащего РФ.

Нейтрализованный российский... Источник: Скриншот Развернуть

Нейтрализованный оккупант. Источник: Скриншот

Пленный оккупант из подразде... Источник: Скриншот Развернуть

Что известно о российской бригаде

По информации ГУР, 10-я отдельная гвардейская бригада специального назначения является кадровым подразделением российской военной разведки. Ее военнослужащие участвовали в войнах против Грузии и Украины, а также в военной кампании России в Сирии.

Представителей бригады на оккупированных территориях Украины фиксировали ещё в 2014–2015 годах.

В ГУР также сообщили, что за весь период операции на Запорожском направлении бойцы "Спецподразделения Тимура" нанесли противнику безвозвратные потери в числе 448 военнослужащих и взяли в плен ещё 85 россиян.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате удара Сил обороны по временно оккупированному Донецку 26 августа были уничтожены не менее 20 российских офицеров. Это самый массовый случай гибели офицеров российской армии во время российско-украинской войны, о котором известно на сегодняшний день, отмечает издание.

По данным журналистов, 18 офицеров погибли в день удара, ещё двое впоследствии скончались от полученных ранений. Среди уничтоженных были военнослужащие штабов группировки войск "Центр" и 41-й общевойсковой армии РФ.