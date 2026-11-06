Рютте: у Украины очень сильная армия, но Путин готов отправить на гибель более миллиона своих людей

Украина имеет мощную армию численностью около 800 тысяч военных, которая приспособлена к ведению современной войны с применением дронов. В то же время Россия накапливает огромные военные ресурсы, а ее диктатор Владимир Путин готов отправить на гибель более миллиона собственных граждан.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он также сравнил численность украинской армии с вооруженными силами Германии.

По словам генсека Альянса, вся немецкая армия насчитывает лишь около шестой части от числа украинских военнослужащих.

Рютте подчеркнул, что украинская армия хорошо адаптирована к современной войне с использованием беспилотников. В то же время он призвал учитывать масштабы военных ресурсов, которые накапливает Россия.

Отдельно генсек НАТО подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин готов жертвовать огромным количеством человеческих жизней ради продолжения войны.

"Вы имеете дело с лидером, который готов отправить на гибель более миллиона собственных граждан", – заявил Рютте.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что генеральный секретарь НАТО не считает вероятной однозначную победу Украины или России в войне. По мнению Рютте, подобные конфликты обычно заканчиваются мирным соглашением, предусматривающим компромисс между сторонами. Он также призвал европейские страны не терять бдительности в отношении России даже после завершения боевых действий.

Генсек Альянса объяснил, что сейчас значительная часть российских военных задействована в войне против Украины, поэтому угроза со стороны России непосредственно у границ НАТО менее ощутима. Однако даже после завершения войны огромная российская армия никуда не исчезнет.