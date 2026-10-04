СБУ сбила два российских истребителя на военном аэродроме в Адыгее: подробности

Служба безопасности Украины нанесла удар по военному аэродрому "Ханская" в Республике Адыгея (РФ). В результате атаки были поражены два российских истребителя — Су-35 и Су-34, а также склад боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По данным ведомства, атаку осуществили этой ночью беспилотники Центра специальных операций "Альфа", которые преодолели около 500 км до цели.

Что известно

На аэродроме беспилотники поразили Су-35, многоцелевой истребитель, который в СБУ называют одним из самых современных боевых самолетов РФ. Его экспортную стоимость оценивают примерно в $100 млн.

Также был поражён Су-34 — истребитель-бомбардировщик, являющийся одним из ключевых самолётов российской тактической авиации. Его экспортная стоимость составляет около $50 млн.

СБУ сбила два истребителя РФ. Источник: Скриншот

Оба самолета являются носителями управляемых авиационных бомб (УАБ), которые российские войска массово применяют на линии фронта и против украинских городов

В СБУ подчеркнули, что продолжают систематически наносить удары по военным объектам РФ, снижая её способность вести войну против Украины. В ведомстве также заявили, что российские удары по украинским городам, гражданской и критической инфраструктуре не останутся без ответа.

Сообщение СБУ в Telegram,. Источник: Скриншот

Украина усиливает удары по военным объектам РФ

Напомним, украинские военные поразили пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в Брянской области РФ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что украинские ракетные войска также эффективно нанесли удары по объектам в Самарской области и в Черном море.

Кроме того, по словам Зеленского, двумя днями ранее Силы обороны поразили место запуска и хранения ударных беспилотников в Орловской области, нефтяной объект в Самарской области и склад снабжения российских войск в Брянской области.

Как писал OBOZ.UA, в течение 3 октября и в ночь на 4 октября Силы обороны нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. В частности, в Запорожской области был уничтожен ЗРК "Бук-М3", а в районе Донецка — поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника.