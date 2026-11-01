СБУ поразила российский ракетный комбинат и объекты ПВО на 70 млн дол.: подробности ударов
СБУ поразила российский раке...
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Воины Службы безопасности Украины нанесли ряд сокрушительных ударов по военным объектам врага. В Ростовской области поражен комбинат "Каменский", задействованный в производстве ракет, которыми Россия терроризирует Украину.
Также воины проредили российскую ПВО в этом же регионе РФ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Что известно о последних ударах СБУ
Служба безопасности в этот раз, по словам главы государства, сосредоточила внимание на Ростовской области РФ.
"Наши дальнобойные санкции – в Ростовском регионе. Поражен комбинат Каменский – предприятие российского ОПК, которое задействовано в производстве ракет", – отметил Зеленский.
Поражено стратегическое предприятие
По данным Генштаба ВСУ, комбинат Каменский производит твердое ракетное топливо для реактивных систем залпового огня "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для ряда ракет и авиационных боеприпасов. Удары по таким предприятиям уменьшают возможности российской армии обстреливать украинские города и села из РСЗО.
Также в Ростовской области силами СБУ были поражены и комплекс "Панцирь-С2" и командно-штабная машина системы С-400 "Триумф".
Общая стоимость пораженных объектов ПВО – около 70 миллионов долларов.
"Благодарю воинов СБУ и другие составляющие Сил обороны за меткость! Справедливо защищаемся от российской агрессии и делаем все, чтобы уменьшить возможности России продолжать ее", – подчеркнул президент.
Напомним, накануне в Генштабе отчитывались, что в ночь на 31 октября Силы обороны атаковали российский комбинат "Каменский" в Ростовской области, где производят твердое ракетное топливо. В результате удара загорелся склад готовой продукции, кроме того, повреждены четыре производственных цеха.
Во время операции были использованы ударные беспилотники и береговые ракетные комплексы "Нептун" Военно-морских сил ВСУ.
Говорил ли Зеленский о том же ударе или СБУ атаковали предприятие повторно – пока неизвестно.
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