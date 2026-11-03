СБУ задержала российскую информаторшу, которая корректировала удары по Харькову: следующим ее "заданием" был теракт. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередную российскую информаторшу, которая корректировала удары по Харькову. Следующим заданием предательницы был теракт против наших защитников.

Теперь женщине грозит до 8 лет за решеткой. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе СБУ.

"Служба безопасности задержала еще одну российскую информаторшу в Харькове, которая корректировала вражеские атаки по городу", – говорится в сообщении.

Детали дела

По данным следствия, на россиян работала продавщица местного магазина. Ее завербовали представители спецслужб РФ, поскольку женщина привлекла их прокремлевскими постами в чатах Telegram-каналов.

По заданию кураторов фигурантка пешком обследовала улицы областного центра и искала запасные командные пункты Сил обороны, которые оккупанты планировали атаковать с воздуха.

Обнаруженные объекты она фотографировала на телефон, в частности снимала здания, возле которых замечала украинских военных и военную технику.

Предательнице грозит немалый срок заключения. Источник: СБУ

Киберспециалисты СБУ заблаговременно выявили связи женщины с российскими спецслужбами, задокументировали ее разведывательную деятельность и задержали по месту жительства.

"Также стало известно, что следующим заданием фигурантки было участие в подготовке терактов против украинских воинов, находившихся на ротации после передовой", – говорится в сообщении.

Кроме того, женщина собирала информацию о местах стоянки автомобилей украинских военных. Она фотографировала такие места и отправляла снимки своему российскому куратору.

Во время обыска правоохранители изъяли у подозреваемой смартфон, в памяти которого хранились фотографии военных объектов и переписка с представителем РФ.

Сейчас СБУ сообщила женщине о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном распространении сведений о перемещении или расположении украинских военных формирований в условиях военного положения.

"Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос о дополнительной квалификации ее преступлений как государственной измены", – сообщили в пресс-службе СБУ.

Напомним, СБУ задержала бывшего моряка, который по заказу россиян корректировал удары по Одессе. Враг завербовал мужчину после того, как его списали с судна. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили "крота" ФСБ, который наводил российские ракеты на позиции своего подразделения, где находилось более 100 операторов дронов. Злоумышленника задержали в Киевской области, где он разведывал новые цели для врага.