Сердце "Дружбы" в дыму: в Генштабе раскрыли детали поражения НПС "Калейкино" в Татарстане. Фото и видео

Силы обороны Украины подтвердили успешное поражение нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в российском Татарстане, которая является одним из ключевых узлов нефтепровода "Дружба". В результате атаки повреждены три крупных резервуара для хранения нефти, один из которых загорелся.

Об этом в Telegram сообщил Генеральный штаб ВСУ. По данным военных, удар по объекту вблизи Альметьевска нанесли 19 ноября, а его последствия уже подтверждены. Кроме того, украинские защитники уточнили результаты предыдущей атаки на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.

Последствия удара по станции "Калейкино"

По информации Генштаба, на территории НПС "Калейкино-1" поражены три резервуара типа РВСПА-50000, которые относятся к крупнейшим нефтехранилищам, строящимся в России. Один из них охватил пожар, еще два получили повреждения.

Станция расположена примерно в 1200 км от украинской границы и играет важную роль в российской нефтяной инфраструктуре. Именно здесь принимают и смешивают нефть из разных регионов РФ, после чего ее направляют на нефтеперерабатывающие предприятия и в систему магистрального нефтепровода "Дружба".

После налета дронов возник пожар. Источник: ASTRA

После налета дронов возник пожар. Источник: ASTRA

В Генштабе подчеркнули, что удар по такому объекту влияет на всю цепочку поставок нефти, а не только на отдельную станцию. Благодаря таким узлам Россия обеспечивает работу нефтяной отрасли, доходы от которой использует для финансирования войны против Украины.

Каждый пораженный резервуар РВСПА-50000 рассчитан на хранение до 50 тысяч кубометров нефти. Речь идет о стальных конструкциях диаметром около 60 метров и высотой примерно с шестиэтажный дом.

Внутри таких сооружений установлен специальный плавучий понтон, который располагается на поверхности нефти и уменьшает ее испарение. Для изготовления одного резервуара необходимы сотни тонн стали, а его строительство длится месяцами.

После налета дронов возник пожар. Источник: Скриншот

Восстановление подобных конструкций требует значительного времени и ресурсов, поскольку их возводят на специальном фундаменте, постепенно сваривая стальные стенки и проводя испытания. Во время украинской атаки под удар попали сразу три таких резервуара.

Кроме того, в Генштабе уточнили последствия удара по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ, который Силы обороны поразили 18 ноября. По подтвержденным данным, на предприятии уничтожен один резервуар РВС-5000 и повреждены еще восемь – семь РВС-5000 и один РВС-1000.

Также поврежден участок нефтепровода, пять технических зданий и одно складское помещение. Окончательные масштабы нанесенного ущерба сейчас уточняются.

Силы обороны поразили НПС "К... Источник: Telegram/Генеральный штаб ВСУ Развернуть

Что известно об атаке на Татарстан

Напомним, утром 19 ноября в районе российского Альметьевска прозвучала серия взрывов, после чего возле нефтеперекачивающей станции появился густой черный дым.

Воздушную тревогу в Татарстане объявили около 03:00 по местному времени. Российские службы предупреждали об угрозе беспилотников сразу для нескольких городов, в частности Альметьевска, Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов.

После налета дронов возник пожар. Источник: Скриншот

Местные жители публиковали кадры пожара и сообщали о ярких вспышках возле промышленного объекта. OSINT-аналитики ASTRA после изучения видеозаписей пришли к выводу, что станция была поражена.

В то же время власти Татарстана подтвердили удар по нефтяным резервуарам вблизи Альметьевска. Однако местные чиновники утверждали, что благодаря системам пожаротушения и работе экстренных служб удалось избежать масштабного пожара.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 17 ноября в российском Башкортостане беспилотники атаковали крупный нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават". После серии взрывов на территории предприятия вспыхнул мощный пожар, а над промышленным объектом поднялись густые столбы черного дыма.