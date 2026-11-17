У врага нет шансов: украинские дронщики показали, как уничтожают логистику оккупантов. Видео

Украинские военные продолжают наносить удары по логистике российских оккупантов, лишая их техники и возможностей для снабжения. Дронщики 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады показали, как с помощью беспилотников уничтожают транспорт противника.

Логистика врага оказалась под прицелом украинских операторов дронов, а российская техника становится мишенью для их атак. Соответствующее видео опубликовали Сухопутные войска.

Как украинские дронщики уничтожают логистику оккупантов

Военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады устраивают российским оккупантам настоящий логистический коллапс. Украинские операторы беспилотников атакуют вражеский транспорт, уничтожая технику и осложняя снабжение российских подразделений.

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В бригаде подчеркивают, что у вражеского транспорта нет шансов. Каждая успешная атака означает потерю техники, нарушение снабжения и сокращение возможностей противника.

"Вражеская логистика под прицелом! Операторы дронов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады устраивают оккупантам настоящий логистический коллапс. У транспорта нет шансов. Минус техника, минус снабжение, минус возможности врага", – отметили военные.

Украинские операторы дронов... Источник: Скриншот Развернуть

Украинские дронщики показали... Источник: Скриншот Развернуть

Украинские дронщики показали... Источник: Скриншот Развернуть

Украинские дронщики показали... Источник: Скриншот Развернуть

Украинские дронщики показали... Источник: Скриншот Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают выбивать логистику российских оккупационных войск. Операторы дронов меткими ударами уничтожают грузовики врага.