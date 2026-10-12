Что будет, если США перестанут передавать Украине разведданные: эксперт дал разъяснение

Соединённые Штаты Америки перешли к очередному "раунду" давления на Украину. В настоящее время у Вашингтона есть три основных рычага влияния на Киев; чаще всего речь идет о возможном прекращении обмена разведданными.

Впрочем, если Белый дом все же пойдет на прекращение передачи разведданных, это не будет означать для Украины поражения: она сможет продолжить борьбу благодаря поддержке Европы. Об этом заявил военный аналитик, майор НГУ в отставке Алексей Гетьман в эфире "Эспрессо".

Прекращение обмена разведданными не приведет к поражению Украины

Эксперт напомнил: однажды администрация Трампа уже воплотила в жизнь угрозы о прекращении передачи Украине данных американской разведки. Произошло это в 2025 году, и, хотя это длилось недолго –негативно сказалось на возможностях украинских военных.

Несмотря на это, Украина тогда перед Россией не капитулировала.

"Уже были случаи, когда мы не пользовались данными американской разведки. Это плохо сказалось на наших возможностях, но это не означает, что это будет поражением в войне. Это во-первых. Да, это увеличило, к сожалению, наши потери", – сказал Гетьман.

Одним из последствий тогдашнего прекращения обмена разведданными стало вынужденное сворачивание украинской операции в Курской области РФ.

В то же время Гетьман подчеркнул: когда речь идет о разведданных, слово "обмен" употребляется не случайно. Украина получает данные от США, но и Америка получает данные от украинской разведки, которые важны как для ведения современной войны, так и для понимания действий России. И сейчас этот обмен является паритетным.

"Данные американской разведки – пусть не лгут, мы обмениваемся данными. И сейчас соотношение оценивается как 50 на 50. Мы передаем им много данных, которые для них крайне важны. Данные о России, об их действиях и так далее. Поэтому пусть они не рассказывают так пафосно", – не сдержал эмоций Гетьман.

Он уверен: если США все-таки перестанут передавать разведданные – Украина будет искать альтернативные возможности.

"Даже если их не будет, ну, справимся и без этого. Есть европейские системы. Великобритания предлагает свой собственный спутник", – сказал аналитик.

Он также напомнил, что Украина имеет опыт запуска спутников, в том числе коммерческих, накопленный еще до начала полномасштабного вторжения России.

От продажи оружия Трамп вряд ли откажется

Еще одним рычагом влияния является продажа Соединенными Штатами американского оружия для Украины. Здесь также со стороны американцев нет никакой благотворительности: подавляющее большинство вооружений оплачивают европейские партнеры Украины. Что не мешает, впрочем, команде Трампа манипулировать этим де-факто бизнесом.

"Рубио говорит: "Передаем оружие". Ничего они не передают, они продают за деньги европейцев. Европейцы так пожали плечами, что: "Вы не поставляете, американцы, вы не передаете, вы продаете за наши деньги", – отметил военный аналитик.

Прекратить эти поставки Трамп вряд ли сможет, ведь они осуществляются по контрактам с европейцами, и американские оружейники вряд ли будут благодарны Трампу за огромные штрафы из-за нарушения контрактов.

"Я уверен, что эти контракты не позволяют Трампу отдать распоряжение о прекращении поставок оружия, потому что это оружие закупают европейцы в соответствии с прописанными контрактами. Там будут огромные штрафные санкции, и производители оружия Соединенных Штатов объяснят Трампу, чтобы он успокоился", – сказал Алексей Гетьман.

Итак, по оценке аналитика, зависимость Украины от американского вооружения не означает, что Вашингтон может без последствий прекратить все поставки, осуществляемые за счет европейских средств.

Третьим рычагом, который может ослаблять позиции Украины, Гетьман назвал коррупцию. По его словам, обвинения и публичные заявления на эту тему могут негативно влиять на переговорные возможности Киева, а также на отношение к Украине в Европе и мире.

"Третьим рычагом влияния является коррупция, существующая в нашей стране. И эти обвинения в коррупции ослабляют наши переговорные возможности в Европе и в мире в целом", – убежден он.

Однако Гетьман сохраняет оптимизм: он считает, что при наличии политической воли Украина может "заменить коррупционеров на некоррупционеров".

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки передали Украине требование Дональда Трампа прекратитьудары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Кроме того, специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время встречи с украинской делегацией в Майами говорили о возможном прекращении обмена разведданными с Украиной.

Это происходило практически синхронно с объявлением Трампа о снятии санкций с российского дизельного топлива: президент США отчаянно пытается выставить себя великим переговорщиком, а российского диктатора – "спасителем мира" от резкого подорожания нефти. В последнем, по версии Трампа, "виновата" Украина.