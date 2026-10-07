Блог | Что может заставить Россию ощутить последствия собственного террора

Сегодняшняя ночь – очередной террор в Украине.

Я понимаю, что Украина стремится оставаться цивилизованным государством и соблюдать международные правила и законы ведения войны. Но каждую ночь, когда российские ракеты и дроны летят на украинские города, мне все труднее просто наблюдать за этим и молчать.

Есть пословицы: "Клин клином выбивают" и "Против лома нет приема, если нет другого лома".

Каждую ночь страдают люди. У кого-то из-за постоянного страха и взрывов повышается давление, у кого-то случаются сердечные приступы, кто-то теряет здоровье, а кто-то – жизнь. И это происходит не один день и не один месяц.

Я понимаю, что мы не можем и не должны отвечать террором на террор. Гражданское население не должно быть мишенью – независимо от того, по какую сторону границы оно живет.

Но тогда возникает другой вопрос: как остановить государство, которое каждую ночь терроризирует украинские города?

Если нам трудно добраться до Москвы из-за большого расстояния от границ Украины, а также из-за мощнейшей ПВО, расположенной вокруг Москвы, то, возможно, нам следует обратить внимание на более близкие места, например Брянск, Белгород…

Ответ заключается не в ударах по гражданским, а в том, чтобы сделать цену этой войны для российской военной машины настолько ощутимой, чтобы продолжение террора утратило для них смысл.

В России есть военные объекты, командные центры, логистические узлы, склады, аэродромы и производственные предприятия, которые обеспечивают эти ежедневные атаки на Украину и находятся именно в этих городах. Также в городах находятся здания ФСБ, и окна руководителей ФСБ выходят на улицы города. Именно они должны стать нашим законным и понятным ответом. А российская ПВО сама сделает свое дело. Но именно над городом. И дроны будут падать куда попало.

Мы должны защищаться. И защищаться так, чтобы враг понял: Украину нельзя безнаказанно терроризировать.

Не потому, что мы хотим мести.

А потому, что хотим жить.

Хотим, чтобы наши дети спали по ночам, а не просыпались от взрывов. Чтобы пожилые люди не вздрагивали от каждого звука. Чтобы украинцы не жили в постоянном ожидании очередной атаки.

Поэтому, пожалуйста, не обвиняйте меня в чрезмерной жестокости. Когда разговариваешь с людьми, которые переживают эти ночи в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье и других украинских городах, очень трудно оставаться равнодушным.

Я не желаю смерти мирным людям.

Но я искренне хочу, чтобы российский народ наконец ощутил последствия этой войны и понял: террор против Украины должен прекратиться.

Ведь иногда, чтобы остановить агрессора, недостаточно просто призывать его к миру.

Нужно иметь возможность заставить его остановиться.

Считаю, что несколько сотен (а лучше полторы-две тысячи) дронов за одну ночь над городами России помогут нам в этом.