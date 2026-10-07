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Что может заставить Россию ощутить последствия собственного террора
На месте вражеского удара в Кременчуге.
Источник: Полтавская ОГА
Сегодняшняя ночь – очередной террор в Украине.
Я понимаю, что Украина стремится оставаться цивилизованным государством и соблюдать международные правила и законы ведения войны. Но каждую ночь, когда российские ракеты и дроны летят на украинские города, мне все труднее просто наблюдать за этим и молчать.
Есть пословицы: "Клин клином выбивают" и "Против лома нет приема, если нет другого лома".
Каждую ночь страдают люди. У кого-то из-за постоянного страха и взрывов повышается давление, у кого-то случаются сердечные приступы, кто-то теряет здоровье, а кто-то – жизнь. И это происходит не один день и не один месяц.
Я понимаю, что мы не можем и не должны отвечать террором на террор. Гражданское население не должно быть мишенью – независимо от того, по какую сторону границы оно живет.
Но тогда возникает другой вопрос: как остановить государство, которое каждую ночь терроризирует украинские города?
Если нам трудно добраться до Москвы из-за большого расстояния от границ Украины, а также из-за мощнейшей ПВО, расположенной вокруг Москвы, то, возможно, нам следует обратить внимание на более близкие места, например Брянск, Белгород…
Ответ заключается не в ударах по гражданским, а в том, чтобы сделать цену этой войны для российской военной машины настолько ощутимой, чтобы продолжение террора утратило для них смысл.
В России есть военные объекты, командные центры, логистические узлы, склады, аэродромы и производственные предприятия, которые обеспечивают эти ежедневные атаки на Украину и находятся именно в этих городах. Также в городах находятся здания ФСБ, и окна руководителей ФСБ выходят на улицы города. Именно они должны стать нашим законным и понятным ответом. А российская ПВО сама сделает свое дело. Но именно над городом. И дроны будут падать куда попало.
Мы должны защищаться. И защищаться так, чтобы враг понял: Украину нельзя безнаказанно терроризировать.
Не потому, что мы хотим мести.
А потому, что хотим жить.
Хотим, чтобы наши дети спали по ночам, а не просыпались от взрывов. Чтобы пожилые люди не вздрагивали от каждого звука. Чтобы украинцы не жили в постоянном ожидании очередной атаки.
Поэтому, пожалуйста, не обвиняйте меня в чрезмерной жестокости. Когда разговариваешь с людьми, которые переживают эти ночи в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье и других украинских городах, очень трудно оставаться равнодушным.
Я не желаю смерти мирным людям.
Но я искренне хочу, чтобы российский народ наконец ощутил последствия этой войны и понял: террор против Украины должен прекратиться.
Ведь иногда, чтобы остановить агрессора, недостаточно просто призывать его к миру.
Нужно иметь возможность заставить его остановиться.
Считаю, что несколько сотен (а лучше полторы-две тысячи) дронов за одну ночь над городами России помогут нам в этом.
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