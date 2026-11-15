Что Польша хочет получить от Украины в обмен на МиГ-29: названа технология

Польша заинтересована в средствах противодействия дронам украинского производства. Ее интересуют не только технологии нейтрализации и физического уничтожения российских БПЛА, но и технологии их обнаружения.

В частности, в обмен на свои МиГ-29 Польша хочет получить доступ к разработкам украинских специалистов по обнаружению вражеских дронов с помощью акустических датчиков. Подробности раскрыл военный портал Defense Express.

Польша хочет получить доступ к украинским технологиям

По данным портала, Польшу прежде всего интересуют технологии обнаружения, нейтрализации и физического уничтожения российских разведывательных и ударных БПЛА, которые доказали свою эффективность.

Помимо средств противодействия дронам, обмен, в рамках которого Варшава передаст Киеву истребители МиГ-29, может включать и конкретные украинские беспилотные ударные системы дальнего действия.

Польша заинтересована в укра... Источник: defence-ua.com Развернуть

"Но эти продукты и образцы имеют смысл, если есть понимание практики их применения. Поэтому совместные рабочие группы, как решили министерства обороны Украины и Польши, будут заниматься интеграцией украинского боевого опыта в польскую армию. Среди технологий обнаружения можно выделить наработки украинских специалистов по выявлению вражеских дронов с помощью акустических датчиков. Эти решения от компании Zvook уже вызывали ранее интерес у представителей ряда европейских армий, военных США и структур НАТО", – говорится в материале.

Потенциал упомянутых разработок продемонстрировали и на военных учениях в Европе, и в боевых условиях в Украине.

В частности, при участии заместителя министра национальной обороны Польши Цезария Томчика демонстрационные показы прошли в городе Устка, на Балтийском море, у устья реки Слупа. Там преимущества акустического обнаружения дронов демонстрировали партнеры компании Zvook – предприятие DGT Sp. z o.o", – пишет Defense Express.

Среди разработок компании Zvook портал выделил аппаратно-программный комплекс акустического обнаружения вражеских воздушных целей на малых и средних высотах.

"Система была разработана, чтобы помочь подразделениям противовоздушной обороны обнаруживать крылатые ракеты, беспилотники, вертолеты и самолеты по звуку их двигателей с помощью искусственного интеллекта. Проект основали в 2002 году львовские айтишники и инженеры-энтузиасты", – говорится в материале.

Иллюстративная схема работы... Источник: defence-ua.com Развернуть

С тех пор разработка была существенно усовершенствована, созданы различные ее версии. Значительное же увеличение базы калиброванных аудиоданных позволило серьезно улучшить показатели обнаружения и распознавания вражеских воздушных целей.

Разработчики уверяют: количество ложных срабатываний – менее 2%.

Акустическая система против... Источник: Brave1 Развернуть

"Одна из версий – акустическая система Zvook Tracking не просто фиксирует факт полета вражеской ракеты или дрона типа "шахед", но и определяет точный азимут на цель. Комплекс интегрируется с поворотными камерами видеонаблюдения и может передавать данные средствам поражения", – утверждают в Defense Express.

Компания Zvook также разработала специализированные компактные акустические системы для обнаружения и противодействия вражеским FPV-дронам на малых дистанциях непосредственно на линии фронта. Это отдельная линейка тактических сенсоров, способных обнаруживать FPV-дроны по характерному звуку, включая дроны на оптоволокне, против которых электронные детекторы слепы.

Специализированные компактны... Источник: defence-ua.com Развернуть

Например, компактный тактический акустический детектор с круговым обзором (360°) и встроенным искусственным интеллектом Zvook NW0 обнаруживает приближение FPV-дрона на оптоволокне на расстоянии от 150 до 450 метров и передает уведомление на электронную карту на устройстве пользователя и/или активирует светозвуковой индикатор, который предупреждает личный состав об угрозе. Эти разработки используются, в частности, отдельными подразделениями Национальной гвардии Украины.

Комментируя для Defense Express инициативы и планы Польши по приобретению новых возможностей, генеральный директор компании Zvook Марьян Сулим подчеркнул, что, учитывая угрозу со стороны российских беспилотников, Польша действует быстро, проводит практические демонстрации и испытания и стремится ввести в эксплуатацию системы обнаружения и противодействия в течение месяцев, а не лет.

"Такая срочность вполне оправданна. Восточная граница Польши – которая граничит с Беларусью и выходит к Калининградскому коридору – нуждается в пассивном акустическом слое раннего предупреждения, который работает там, где радиолокационные и радиочастотные системы обнаружения оказываются недостаточными. И пока другие разработки только вступают в фазу оценки, пассивная акустическая система обнаружения Zvook уже работает в самых опасных районах Украины. Это масштабное боевое применение каждый день. Подход Польши направлен на то, чтобы быстро внедрять боеготовые платформы от концепции до применения в полевых условиях – гарантируя, что в процесс закупок попадают только оперативно жизнеспособные решения. Zvook соответствует этим стандартам", – заявил Сулим

Также в компании сообщили, что во время других испытаний в октябре 2026 года пассивная акустическая система слежения с камерой компании Zvook была интегрирована в систему управления и контроля Leonardo C2 Falcon Shield. Траектория акустического сопровождения цели отображалась в режиме реального времени вместе с данными радиолокатора.

Отслеживание БПЛА типа "Шахед" велось на расстоянии 2,2 км. Результат акустического отслеживания оказался незначительно хуже по сравнению с радиолокационной трассой. Речь шла о метрах.

"Эти результаты демонстрируют потенциал пассивного акустического зондирования как самостоятельного уровня в рамках интегрированных архитектур противовоздушной обороны и противодействия БПЛА", – отмечалось в заключении испытаний.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре стало известно, что Польша больше не будет выделять деньги на закупку американского оружия для Украины.