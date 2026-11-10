"Искренне помогала всем": Россия ударом по Камышевахе убила медсестру. Фото

В результате российского авиаудара по прифронтовой Камышевахе Запорожской области 2 ноября погибла медсестра и волонтер Ирина Фокина. Женщина помогала местным жителям, готовила для них еду и заботилась о бездомных животных.

Об этом сообщает "Суспільне". С Ириной простятся 10 ноября в Запорожье.

Женщина заботилась о людях и животных

Ирина Фокина работала медсестрой-анестезиологом в Камышевахе и заботилась о жителях, нуждавшихся в медицинской помощи. В частности, она регулярно навещала пожилых людей, следила, чтобы они вовремя принимали лекарства, и помогала готовить еду.

Женщина помогала местным жителям. Источник: Facebook/Доступна Стерилізація

Помимо медицинской помощи, Ирина работала в местной столовой, где готовила еду для тех, кто в ней нуждался. Она также заботилась о животных, которые оставались в прифронтовой общине.

"Мы провели с ней всего 10 дней, но и этого времени было достаточно, чтобы понять, каким невероятным, скромным, незаметным для широкой публики человеком-героем она была. Ирина искренне помогала нам во время миссии, с любовью относилась к каждому животному. Она была той тихой заботой, которая окружала и нас, и животных", – рассказали в сообществе Facebook "Доступна Стерилізація".

Церемония прощания с Ириной... Источник: Facebook/Доступна Стерилізація Развернуть

Женщина помогала местным жителям. Источник: Facebook/Доступна стерилизация

Как сообщили в инициативе, прошлой зимой автомобиль Ирины нуждался в замене шин, из-за чего женщина не могла ездить на работу. Волонтеры помогли купить новую резину, в частности на случай срочной эвакуации. Однако Ирина решила остаться в общине и продолжала поддерживать местных жителей до последнего.

"Она была абсолютно мирным, добрым человеком, который помогал другим, заботился о животных и своей общине. Ирина – одна из тех, чьи жизни забрала Россия в Комышевахе. Благодарны судьбе за то, что наши пути пересеклись и мы познакомились с Ириной. Нам очень жаль, что больше мы ее не встретим", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с Ириной... Источник: Facebook/Доступна стерилизация Развернуть

Церемония прощания с Ириной Фокиной состоится 10 ноября в Запорожье.

Пост. Источник: Скриншот

Что предшествовало

2 ноября российские оккупанты нанесли серию авиаударов по поселку Комышеваха. Под удар попали школа, где местным жителям выдавали гуманитарную помощь, и укрытие, в котором находились люди.

По словам президента Владимира Зеленского, российские войска сначала атаковали здание несколькими авиабомбами, когда там находились местные жители. Позже оккупанты нанесли повторный удар уже по укрытию.

Как писал OBOZ.UA, в сети опубликовали видео последних минут перед российским ударом по школе в Комышувахе. На записи с нагрудной камеры видно, как после предупреждения об угрозе обстрела гражданские спешат в укрытие. Вскоре раздается мощный взрыв, после которого видео обрывается.