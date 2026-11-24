Блог | Шэньчжэнь и новая тактика Украины. Массированные дальние удары приобрели сокрушительную эффективность

FP-1, "Нептун", FP-5 "Фламинго", "Паляныця" (очень трудное для русских слово), "Рута" и прочий зоопарк ударных средств

Удары по Крымскому мосту, приуроченные к встрече в Шэньчжэне, ненадолго отвлекли внимание от украинских налетов на НПЗ, поэтому сим ударам и сей карикатуре на встречу в Ялте надо уделить внимание.

Шэньчжэнь

Встреча в Шэньчжэне подчеркнула глупость Трампа, вассальность Путина и авторитет Си. По итогам встречи была принята Трехсторонняя декларация Китая, США и России, во втором пункте которой говорится, что стороны договорились увеличить производство и поставки нефтепродуктов и подтвердили важность стабильных энергопоставок.

Этот единственный содержательный пункт явно предложен Китаем. Он ясно говорит, что Пекину надоели американо-израильские военные танцы с бубнами вокруг Ирана, дорогая нефть и прочие прелести бестолкового Трампа. Арабские страны Залива, больше всех пострадавшие от войны и увидевшие, что США неспособны их защитить, нашли в Пекине взрослого, ответственного лидера и с удовольствием применят все свое влияние на Трампа и его семью – вспомните Кушнера. Не удивлюсь, если именно для этого нашего фанфарона пригласили в Китай – втолковать, чтобы не польстился второй раз на уговоры Нетаньяху снова ударить по Ирану.

Шэньчжэнь и новая тактика Ук... Развернуть

Ах да, заодно умерили агрессивность Путина, которому злые украинцы поломали его мужскую гордость – Крымский мост. И хозяин-барин Си и разлюбезный друг Донни строго-настрого запретили ему даже думать о ядерном ответе! И внесли пункт о ядерном оружии в Декларацию. Впрочем, в остальном чисто декларативный, как и пункт об ООН.

И в остальном Декларация документ пустопорожний, хотя и не без пикантностей. Так, направленность п. 3. "Иммунитет должностных лиц и МУС" очевидна: это отрицание принципов Нюрнберга и неподсудность самих Путина, Си и Трампа. Они отметили, что Международный уголовный суд и аналогичные органы не должны злоупотреблять юрисдикцией, однако с таким подходом и Гитлер мог избежать суда.

И без Старлинка обошлись

Но вернемся к главной теме: особая пикантность в том, что обильная нефтью Россия никак не способна "увеличить производство и поставки нефтепродуктов" – из-за украинских ударов по НПЗ, ЛПДС, резервуарам и прочей инфраструктуре нефтяной отрасли. Уже к 17 ноября солидные источники сошлись на том, что в результате этих налетов (30 октября – 16 ноября) Россия потеряла 45% мощностей нефтепереработки, и без массированного импорта страна-бензоколонка не может обеспечить свои потребности в бензине!

Чем объяснить явно возросшую эффективность новых украинских ударов по НПЗ – она видна и без данных о пораженных установках, по количеству столбов дыма. Оно переваливает за десяток – инфернальное зрелище! Одно из объяснений дает атака на Керченский мост. Она меня удивила.

Удары по российским НПЗ

Два с половиной года назад я писал в статье "Золотой Крымский мост", что "Проблема Крыма многофакторна, к одному военному аспекту не сводится: после аннексии Крыма туда незаконно переехало до миллиона россиян. Их придется депортировать. Однако депортация сотен тысяч человек непростая задача с точки зрения логистики и экономики, не говоря уже о гуманитарной составляющей, которая повлечет за собой политический резонанс. Если мост будет взорван, то эта обуза повиснет тяжким грузом на шею Украины, и без того истощенной войной, поскольку очевидно, что Россия эвакуацией соотечественников не озаботится, она всегда и везде бросает своих".

Поэтому слегка удивился, услышав об атаке, хотя и понимал, что разрушение моста сильно подмочит репутацию Путина в Шэньчжэне. Успокоила меня моя мудрая супруга: "Правильно сделали, что снесли, неужели ты думал, что русские массово побегут по мосту из Крыма? Это же русские!" И все встало на свои места. Действительно, умные уже покинули Крым, но сколько их было? Вряд ли с десяток тысяч – из миллиона.

Удивила эта атака также массовостью, разнообразием ракет и дронов (см. подзаголовок) – и координацией. Последняя зависит от связи, а ее обеспечили "летающие модемы". Украина нашла способ обходить зависимость от Starlink и создала собственную автономную систему управления дальнобойными ударами. Ключевую роль сыграли беспилотники-ретрансляторы, они обеспечивали связь между операторами и ракетами на расстоянии в сотни километров, передавали видео в реальном времени и помогали обходить российскую ПВО.

В начале ноября российские провоенные блогеры, пытаясь найти объяснение возросшей мощи украинских налетов, пиcали, что Украина начала использовать для ударов вглубь России спутниковые терминалы SmartLitе, произведенные израильской компанией HiSKY. Мол, терминал использует стандартные европейские геостационарные спутники и не имеет никаких геозонных ограничений над территорией РФ, утверждали блогеры после ударов по НПЗ в Кстово, Самаре и Ярославле.

Новая тактика налетов

Можно бы написать и новая стратегия, ибо дроны стали стратегическим оружием, но поскольку в налетах все чаще принимают участие тактические ракеты, пусть будет тактика. Так вот, SmartLitе имеет небольшую пропускную способность (2 Мбит/сек), а связь через геостационарные спутники не позволяет оператору управлять ракетой/дроном в реальном времени. Вполне возможно, что он используется, но помимо него в успешности налетов сыграли роль много иных факторов.

Во-первых, Украина перешла к массированным, многочасовым, эшелонированным налетам: русские сообщают о 120-150 БПЛА на НПЗ и о налетах по 4-5 часов с разных азимутов. Передовые БПЛА-мишени расчищают путь, они заставляют "Панцири" расстрелять свой запас противоракет, а затем в дело вступают ударные дроны. Никакая ПВО не справится.

Во-вторых, основной ударный дрон FP-1 (GPS-модуль, спутниковая связь и инерциальная система, позволяющие осуществлять полет на предельно малой высоте с огибанием рельефа) с этого лета использует ИИ для донаведения, что повысило точность попаданий.

Кроме того, на подлете к цели системы радиоэлектронной борьбы часто полностью глушат GPS-сигнал и связь с оператором. ИИ позволяет дрону не зависеть от телеметрии. Плюс навигация и маневрирование: ИИ анализирует ориентиры (дороги, реки) и помогает корректировать курс без использования спутников GPS. Кстати, чудесами GPS из-за РЭБ можно было полюбоваться в районе Керченского моста: на следующий день после обрушения арки автомобильной части россияне стянули туда портовый землесос, драги и буксиры. Все они отслеживаются трекером MarineTraffic, и забавно было видеть, как они мечутся у моста, в том числе и через обломки арки, на скорости более 100 км в час!

Между прочим, в зависимости от задачи он может нести до 120 кг ВВ, а дальность полета от 1600 км в базовой версии до 3400 км в модернизированных модификациях.

Ну и в-третьих, разумеется, беспилотники-ретрансляторы – иначе как огибать рельеф на малой высоте и обходить ПВО? Старлинк над территорией России не работает.

Все эти факторы в сумме и придали сокрушительную эффективность украинским дальним ударам.

Издержки волюнтаризма

В конце апреля прошлого года в статье "Редкоземельные грабли Трампа" я писал о начале проблем ВПК США из-за волюнтаризма нашего стабильного гения (слово, которым в свое время характеризовали Хрущева, пригодилось как нельзя лучше). Тогда страны, купившие американское оружие, столкнулись с тем, что на него могут не поставить запчастей, обновлений и даже вообще отключить.

Не успел Трамп обосноваться в Белом доме, как уже 21–22 февраля 2025 года американская сторона пригрозила немедленно отключить Украину от Starlink в случае отказа от сделки по ископаемым. Тем летом Госсекретарю Рубио пришлось много поездить по Европе, уговаривая ее страны не отказываться от заказов американских вооружений.

Этой осенью ограничения Старлинка повторились, и представитель Европейской комиссии по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что эта спутниковая система рискует потерять доверие европейских стран, если не будет выполнять свои контрактные обязательства. Кроме того, США задерживают поставки оружия Украине, уже оплаченного по программе PURL.

А тут еще и Трамп запретил компаниям давать информацию Конгрессу, затребованную демократами. Это лишь усугубит их проблемы и может привести в скором будущем к потере госзаказов. Глупый шаг, думаю Маск его не сделает. Впрочем, мы с этого начинали – с его и Трампа глупости.

P.S. Волновался, неужели ради Керченского моста Украина отвлечется от главного, от ударов по НПЗ? Но отлегло: в ночь на 23 ноября нанесены удары по заводу в Новошахтинске, в Перми и по важной перекачивающей станции в Татарстане. Масштабные удары, эффектные, в новом стиле!