"Скорости недостаточно": Зеленский рассказал об ограничениях Starlink в Украине и проблемах с противодействием реактивным "Шахедам"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории Украины действуют ограничения скорости Starlink, которые влияют на работу украинских дронов-перехватчиков. По его словам, после достижения скорости около 161 км/ч связь отключается, из-за чего военные теряют беспилотники.

Глава государства назвал эту ситуацию признаком спланированной операции. Об этом он заявил в беседе с представителями СМИ.

\

Зачем Украине нужен Starlink

Starlink имеет важное значение для связи в Украине, в частности на фронте. Система помогает обеспечивать связь между военными, а также используется для управления беспилотниками.

Зеленский отметил, что дроны могут доставлять еду и воду на позиции, куда военные и транспорт не могут добраться из-за контроля со стороны российских беспилотников. По его словам, в настоящее время эта возможность недоступна.

Как ограничения скорости влияют на перехват "Шахедов"

Украина использует дроны-перехватчики для борьбы с российскими ударными беспилотниками, в частности реактивными "Шахедами". Часть перехватчиков использует Starlink для связи, однако из-за ограничения скорости система отключается во время полета.

"Скорости недостаточно, и мы теряем дрон", – пояснил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина применяет для противодействия воздушным атакам авиацию, ракеты и другие средства противовоздушной обороны. Он поблагодарил украинских военных, инженеров и партнеров за работу по усилению защиты неба.

На какой скорости Starlink отключается в Украине

По словам Зеленского, в Украине связь Starlink пропадает после того, как беспилотник разгоняется примерно до 161 км/ч. В результате операторы теряют связь с дроном, что затрудняет использование таких аппаратов для перехвата скоростных воздушных целей.

Чтобы выяснить, является ли это технической особенностью системы, Украина решила проверить ее работу за пределами своей территории.

Украина проверила работу Starlink в странах ЕС

По словам президента, для испытаний несколько автомобилей оснастили системами Starlink и проверили их работу в странах Европейского Союза. При движении со скоростью свыше 180 км/ч связь не пропадала.

"Вывод таков: ограничения действуют на территории Украины, а на территории стран Европейского Союза – нет", – заявил Зеленский.

Он сообщил, что у Украины есть записи испытаний, подтверждающие эту разницу. Президент назвал ситуацию признаком спланированной операции. В то же время в приведенном заявлении он не уточнил, кто именно мог ввести ограничения.

Украина ведет переговоры с SpaceX по поводу Starlink и Starshield

Зеленский сообщил, что Украина пытается выяснить причины ограничений и ведет диалог с компанией SpaceX на нескольких уровнях – военном, дипломатическом и через Министерство обороны.

"Что касается Starlink и Starshield, то мы ведем диалог. И на уровне военных, на уровне Министерства обороны, на уровне дипломатов связываемся со всеми представителями компании SpaceX", – сказал он.

По словам президента, украинская сторона получает объяснения, что речь идет о технических проблемах. Однако, как подчеркнул Зеленский, эти проблемы наблюдаются именно в Украине, тогда как в странах ЕС система работает без таких ограничений. Он также отметил, что представители компании на разных уровнях пока не предоставили Украине ответа, который бы объяснял причины сложившейся ситуации.

Что Зеленский сказал о предупреждениях относительно других решений

Во время беседы президента также спросили, получала ли Украина предупреждение о возможной приостановке санкций против России и знала ли о других договоренностях.

"Нет, мы не получали предупреждения о том, что ночью санкции будут приостановлены", – ответил Зеленский.

Он добавил, что Украина также не была заранее проинформирована о так называемой "diesel deal" и узнала о возможности энергетического перемирия из средств массовой информации.

В заключение президент выразил надежду, что работу Starlink и Starshield для нужд Украины удастся возобновить.

Что предшествовало

Ограничения Starlink для украинских военных произошли недавно на фоне договоренностей Трампа с российским диктатором Путиным об увеличении поставок российского дизельного топлива на мировой рынок.

Сразу после этой договоренности со стороны США в адрес Украины прозвучали требования. В частности, Трамп потребовал прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Вместе с требованием прозвучала угроза: если этого не произойдет, то США прекратят обмен разведданными с Украиной.

На фоне этих угроз, которые частично все же осуществились, украинские военные сообщили о введении ограничений в работе с Starlink.

Когда экс-министр обороны Михаил Федоров заявил о якобы возобновлении работы Starlink для украинских военных, Маск отметил, что не имеет к этому отношения, поскольку соответствующие решения принимает лично Трамп.