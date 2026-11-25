Схватил еду: на Александровском направлении оккупант ограбил украинский НРК и поплатился

На Александровском направлении российский военный украл мешок с провизией из украинского наземного роботизированного комплекса. Сначала операторы дрона приняли мужчину за своего, ведь он спокойно шел по дороге и подавал им знаки руками.

Однако вскоре он начал забирать имущество с робота, а на предложение сдаться в плен не отреагировал. Об этом случае в эфире Армия TV рассказал командир взвода логистики роты НРК "Триглав" 110-й отдельной механизированной бригады с позывным "Художник".

Как оккупант украл провизию из украинского НРК

По словам военного, операторы наземного дрона заметили мужчину на фронтовой дороге. Сначала они подумали, что это украинский военный, поскольку он спокойно двигался и жестами подавал им сигналы.

Однако вскоре мужчина начал выбрасывать имущество из НРК и забирать провизию. Операторы несколько раз пытались наехать на него роботом, но тот прятался за бетонными блоками и столбом.

"Мы увидели, что из НРК начинают выбрасывать наше имущество. Мы хотели пару раз наехать на него, но он начал прятаться за бетонными блоками, за столбом", – рассказал "Художник".

Оккупант не отреагировал на предложение сдаться

Вскоре украинские бойцы поняли, что перед ними российский военнослужащий. Через динамик ему предложили сдаться в плен и пытались убедить, что так он сможет спасти себе жизнь.

Однако оккупант не отреагировал на призывы. По словам командира, он забрал мешок с провизией, сел у входа и начал есть.

Украинские военные отправили на место боевой модуль, чтобы разобраться с захватчиком. Однако быстрее него до оккупанта добрались FPV-дроны.

"Когда уже забрал мешок с провизией, мы поняли, что это не наш человек, дела не будет. Мы ему доказывали: сдавайся, не шути, будешь жить. Но он ушел, вот сел у входа и начал есть. Пока ехал наш боевой модуль, FPV успели намного быстрее", – подытожил "Художник".

Карта. Источник: Скриншот

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