"Спрятаться негде": военные колонны РФ на трассе Р-280 стали легкой мишенью из-за остановки Крымского моста – "Атеш"

Российская военная логистика на Запорожском направлении столкнулась с проблемами из-за перегрузки трассы Р-280 "Новороссия". После прекращения работы Крымского моста основной поток военных грузов перенаправили на этот маршрут.

Из-за концентрации транспорта на одной трассе российские колонны стали более уязвимыми, а потери военных грузовиков и автомобилей снабжения растут. Об этом сообщают агенты партизанского движения "АТЕШ".

Российские военные колонны несут потери на трассе Р-280

По информации агентов "АТЕШ" из одного из подразделений группировки войск "Днепр", на трассе Р-280 "Новороссия" все чаще уничтожают армейские грузовики и автомобили снабжения.

Причиной ситуации стало перенаправление основного потока военных грузов на этот маршрут после остановки Крымского моста. Из-за этого трасса оказалась значительно перегружена, а военная техника движется колоннами.

Один из российских военнослужащих описал ситуацию так: "После того как мост встал, весь поток погнали по одной трассе. Машины идут колоннами, спрятаться негде. В результате потери транспорта растут ежедневно, а боекомплект и топливо поступают с большими перебоями".

Перегрузка трассы осложняет снабжение российских подразделений

Концентрация военных перевозок на одном маршруте делает колонны более уязвимыми. Любые перебои на трассе влияют на доставку топлива, боеприпасов и других грузов российским подразделениям на передовой.

В "АТЕШ" заявили, что продолжают отслеживать перемещение российской техники и передавать Силам обороны Украины информацию о военной логистике оккупантов.

Карта. Источник: Скриншот

Напомним, что автомобильная часть Крымского моста была разрушена ранее.

Как сообщал OBOZ.UA, Крымский мост оказался под атакой 16 ноября, после чего движение транспорта по нему ограничили. Сообщалось, что "боевая часть одного из дронов упала на правую арку со стороны Крыма, от удара арку визуально повело примерно на 15 градусов".