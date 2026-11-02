Сколько людей осталось в оккупированных Олешках: названа цифра

В оккупированных Олешках на Херсонщине после эвакуации части жителей осталось более тысячи человек. Российские военные и дальше могут использовать местных жителей как прикрытие, независимо от их количества.

В то же время в городе и окрестных селах остаются люди, которые хотят выехать на подконтрольную Украине территорию, но не все смогли воспользоваться эвакуацией. Об этом сообщили заместитель председателя Херсонской ОВА Александр Толоконников и hromadske.

Сколько людей осталось в оккупированных Олешках

По предварительным данным, в оккупированных Олешках до сих пор находится более тысячи человек. Заместитель главы Херсонской ОВА Александр Толоконников подчеркнул, что эвакуация части населения не изменит поведения российских военных, которые используют мирных жителей как прикрытие.

"Там остаются, по предварительным данным, более тысячи человек. И это никак не меняет ситуацию: было две тысячи, теперь тысяча или будет десять человек – россияне все равно будут прятаться за спинами этих людей", – подчеркнул заместитель главы ОВА.

По его словам, большое количество мирных жителей в городе затрудняет определение местонахождения российских военных, которые могут находиться среди местных жителей.

"Когда их тысяча, отличить оккупанта в гражданской одежде от местных жителей – почти невозможно", – отметил Толоконников.

Почему не все жители смогли уехать из оккупации

Как сообщила hromadske осведомленная собеседница, в Олешках и сейчас есть люди, которые хотят выехать на подконтрольную Украине территорию. Из города вывезли не всех лежачих жителей, а часть людей побоялась возможной фильтрации в России.

Кроме того, не все жители окрестных сел успели добраться до места эвакуации. Им приходилось идти по заминированным дорогам.

Волонтер из Олешек отказалась уезжать без своих животных

Среди тех, кто хотел покинуть оккупированную территорию, но не смог, – волонтер Алла Лихман-Малыш. Женщина заботится о собаках и кошках.

Недавно стало известно, что она получила ранение на так называемой

Как узнало hromadske, сейчас Алла Лихман-Малыш находится в больнице. От эвакуации она отказалась, поскольку ей не разрешили забрать с собой 70 подопечных животных – 30 кошек и 40 собак.

Что предшествовало

На Херсонщине при содействии первой леди США Мелании Трамп состоялась гуманитарная операция по эвакуации гражданского населения из Олешек.

Для проведения эвакуации людей был объявлен локальный режим прекращения огня, который начался в 3:00 27 октябряи продлился до 22:59 1 ноября 2026 года (всего 54 часа тишины).

Украина неукоснительно соблюдала режим тишины.

Эвакуация из Олешек. Источник: Буданов

Эвакуация из Олешек. Источник: Буданов

Напомним, в захваченных в первые дни полномасштабного вторжения Олешках российские оккупанты создали гуманитарную катастрофу: туда не завозили продукты и медикаменты, а дороги к населенному пункту были плотно заминированы, что делало невозможным самостоятельный выезд людей из города.

Карта. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 1 ноября, эвакуированные из Олешек люди прибыли в Украину. Им пришлось ехать через территорию РФ и Беларуси. Подробности спасательной операции раскрыл президент Украины Владимир Зеленский.