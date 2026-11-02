Сколько реактивных дронов и баллистических ракет Россия запустила по Украине в октябре: Игнат назвал цифры

В октябре 2026 года Россия применила против Украины более 4000 реактивных беспилотников и около полутора сотен баллистических ракет. Кроме того, враг выпустил 80 крылатых и авиационных ракет, а также тысячи других дронов.

Значительную часть вражеских крылатых ракет и беспилотников украинская противовоздушная оборона смогла сбить. Об этом 2 ноября сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Сколько дронов Россия запустила по Украине в октябре

По словам Юрия Игната, в течение октября российские войска применили почти 360 беспилотников типа "Бандероль" и "Дань-Т".

Кроме того, противник выпустил 4740 обычных дронов. Речь идет о беспилотниках типа "Шахед", "Гербера" и "Пародия".

Отдельно Россия применила более 4000 реактивных беспилотников.

"Было в октябре применено почти 360 "Бандероль"/"Дань-Т", именно этого типа боеприпасов. Также 4740 обычных дронов, то есть имеются в виду "Шахеды", "Герберы" и "Пародии", и более 4000 реактивных БпЛА. Такая статистика за октябрь", – сообщил Игнат.

Сколько ракет выпустила Россия за месяц

По данным Воздушных сил ВСУ, в течение октября российские войска применили около 150 баллистических ракет.

Также противник выпустил 80 крылатых и авиационных ракет.

"По ракетам: баллистических – около полутора сотен было применено противником и 80 крылатых и авиационных ракет", – отметил представитель Воздушных сил.

Что Игнат сказал о работе украинской ПВО

Комментируя работу украинской противовоздушной обороны, Юрий Игнат отметил, чтозначительную часть российских крылатых ракет и беспилотников удалось сбить.

В то же время ситуация с перехватом баллистических ракет остается более сложной. По словам представителя Воздушных сил, Украине не хватает перехватчиков для систем Patriot.

"Конечно, что касается баллистики, вы понимаете, что ситуация не такая, как хотелось бы: нам, конечно, не хватает перехватчиков для систем Patriot. Имеются в виду ракеты PAC-3, о которых сегодня очень много говорят", – добавил Игнат.

Стоит отметить, российские оккупанты совершили атаку на Житомирскую область. Под ударом вражеских дронов оказались несколько общин региона. В результате террора РФ пострадали три человека, среди которых – ребенок.

Напомним, ночью 2 ноября российские войска атаковали Одессу. Враг бил по объектам инфраструктуры. Пятеро человек получили ранения. В результате ударов повреждены складские и административные помещения, частные жилые дома, разрушено здание пекарни.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение дня 1 ноября российская оккупационная армия нанесла серию ударов по Черновцам. В результате атаки в областном центре пострадали двое мирных жителей. Также зафиксированы пожар и повреждение административного здания.