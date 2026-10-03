"Сложились благоприятные условия": Симороз прогнозирует освобождение новых территорий на Лиманском направлении

Олег Симороз прогнозирует освобождение новых территорий на Лиманском направлении. Ветеран войны и общественный активист заявил, что украинские войска сохраняют инициативу на этом участке фронта.

Об этом Симороз рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По его словам, сейчас на этом направлении "сложились благоприятные условия", а российским войскам сложно стабилизировать ситуацию и перейти к обороне.

Психологический эффект

Симороз назвал операцию "Вивальди" на Лиманском направлении важной для Украины, в частности из-за ее психологического значения. Он отметил, что операция по освобождению территорий также демонстрирует возможность планирования наступательных действий с применением роботизированных систем и дронов.

Карта освобожденных территорий. Источник: скриншот

"Операция "Вивальди" на Лиманском направлении имеет большое психологическое значение для всей Украины, особенно учитывая, что, будем откровенны, в последнее время настроения в обществе были не самые лучшие", – сказал он.

По словам ветерана, освобождение территорий имеет значение и в контексте защиты Славянско-Краматорской агломерации. Он также обратил внимание на использование роботизированных средств, беспилотников и наземных роботизированных комплексов.

Ситуация на этом направлении

Симороз утверждает, что инициатива на Лиманском направлении остается за Третьим армейским корпусом и приданными ему подразделениями, которые проводят наступательные действия.

"Сейчас на этом направлении сложились благоприятные условия. Я не буду говорить о населенных пунктах, но, по моей информации, в целом инициатива до сих пор остается за Третьим армейским корпусом и приданными подразделениями, которые ведут наступательные действия", – заявил он.

Он добавил, что, по его мнению, на карте боевых действий могут появиться новые освобожденные территории. Отдельно Симороз упомянул район Серебрянского лесничества, где, по его словам, российским войскам сложно стабилизировать ситуацию.

Карта. Источник: Скриншот

"Думаю, на карте боевых действий мы увидим еще освобожденные территории, ведь врагу очень тяжело в районе того же Серебрянского лесничества. Стабилизировать ситуацию и перейти в оборону им до сих пор довольно сложно", – сказал ветеран.

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