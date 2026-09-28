Сотни оккупантов взяты в плен: в Силах обороны рассказали, как освободили три села в Донецкой области в рамках операции "Вивальди"

В рамках операции "Вивальди" подразделения Третьего армейского корпуса освободили три села в Донецкой области. Оккупантов выбили из Нового, Редкодуба и Катериновки, армия РФ потеряла около 2 000 человек личного состава.

Около 250 захватчиков пополнили обменный фонд. Об итогах "третьего сезона" операции рассказал командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

Освобождены три села в Донецкой области

По словам Билецкого, в рамках очередного этапа операции "Вивальди" в Донецкой области были освобождены села Новое, Редкодуб и Катериновка.

Звільнено Нове, Рідкодуб і Катеринівку Источник: DeepState

Кроме того, Силы обороны восстановили контроль над Карповкой и Новомихайловкой.

Відновлено контроль над Карп... Источник: DeepState Развернуть

Відновлено контроль над Карп... Источник: DeepState Развернуть

Третий этап операции в Третьем армейском корпусе назвали переломным.

В ходе этого этапа от оккупантов было освобождено еще 51 кв. км украинской территории. Всего с начала операции деоккупировано уже 176 кв. км.

Главной целью третьего этапа операции "Вивальди" стало село Новое – ключевой узел противника на плацдарме. Контроль над высотами вокруг этого населенного пункта фактически равносилен владению инициативой на плацдарме, подчеркнул Билецкий.

Защитникам удалось ввести противника в заблуждение.

"Противник был убежден, чтоосновным направлением удара является Шандриголове – Зеленая Долина. Это заставило его бессмысленно израсходовать свои резервы в контратаках именно на этом направлении. Россияне проспали настоящий удар, который был сосредоточен на взятии Нового", – подчеркнул командир Третьего армейского корпуса.

Для прорыва обороны противника Третий армейский корпус применил собственное изобретение – советские БТР-60, превращенные в роботизированные комплексы-камикадзе. Ими взорвали самые прочные укрепления врага .

За время третьего этапа операции армия РФ потеряла около 2 000 военнослужащих.

Более 250 россиян пополнили обменный фонд.

Полонений росіянин Источник: скриншот з відео

В Третьем корпусе утверждают, что они сдавались в плен целыми подразделениями вместе с офицерами, пилотами и артиллеристами.

"Ключевую роль в третьем сезоне "Вивальди" сыграли бойцы Третьей штурмовой бригады, продемонстрировавшие высокий боевой дух и профессионализм", – говорится в сообщении.

3-й пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса восстановил полный контроль над Редкодубом ибыстро организовал оборону на новых рубежах.

Активное участие в штурмовых действиях принял 10-й мобильный пограничный отряд "ДОЗОР".

Тем временем в Instagram 3 АК появилось мрачное "пророчество" для захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках операции "Вивальди" Третий армейский корпус первым в мире применил НРК-разминировщики в наступлении