Более 400 км/ч: в Минобороны подтвердили восстановление скорости Starlink/ Starshield

По состоянию на утро 24 октября ограничения на работу Starlink в Украине сняты. Терминалы начали работать на скорости свыше 161 км/ч.

Это подтвердили в Министерстве обороны Украины. А министр обороны Евгений Хмара в комментарии журналистам заявил, что терминалы обеспечивают стабильную связь на скорости свыше 400 км/ч.

Что известно

Министр обороны Евгений Хмара официально подтвердил снятие ограничений на работу Starlink в Украине.

"Системы мониторинга Министерства обороны фиксируют восстановление скорости Starlink/ Starshield. Фиксируем скорость более 400 км/ч, связь стабильна. Это очередной пример того, как прямой диалог и настойчивая позиция президента Украины на высшем уровне дают результаты. И этот результат прежде всего важен для нашего фронта, для военных, работы беспилотников, логистики и связи. Министерство обороны продолжает мониторинг и фиксацию работы Starlink/ Starshield ", – подчеркнул министр обороны.

Утром источники OBOZ.UA в оборонном ведомстве сообщали: по состоянию на утро 24 октября Силы обороны Украины и специалисты Министерства обороны фиксировали, что Starlink/ Starshield начал работать на скорости более 161 км/ч.

"Продолжаем мониторить и проводить проверки на более высоких скоростях, определять верхние лимиты и выяснять, насколько на самом деле восстановлена работа этой связи", – утверждали в оборонном ведомстве.

Известный волонтер и блогер Сергей Стерненко "сдержанно оптимистично" подтвердил это сообщение.

"Несколько подразделений сообщили, что связь на скорости более 160 км/ч восстановилась. Чтобы сделать окончательные выводы, нужно еще время, но точно ясно: публичная огласка проблемы и давление внутри США сработали", – отметил он.

Напомним, о том, что в Украине возникли проблемы со Starlink во время движения, стало известно утром 14 октября. Ограничения затронули военный пакет и сорвали ряд важных миссий. В частности, ограничения ударили по способности Украины наносить удары средней дальности, а также защищаться от ударов российских реактивных дронов.

После сообщений о произошедшем двухпартийная группа конгрессменов (в частности, семь республиканцев) призвала Трампа и Маска снять ограничения Starlink для Украины.

Позже законодатели от обеих американских партий в Палате представителей и Сенате также направили письмо министру обороны США Питу Гегсету. Подписанты письма призвали Пентагон снять ограничения на работу Starlink и Starshield для Украины, обеспечить стабильность связи для Сил обороны и расширить контракт в рамках военного пакета связи – в частности, обеспечить Украине необходимое географическое покрытие спутниковой связи для проведения законных военных операций, в том числе над территорией России.

После введения ограничений одни американские СМИ писали, что именно миллиардер лично приказал ограничить доступ Украины к Starshield. Другие настаивали, что без Белого дома тут не обошлось.

Ответственность за перебои на Маска возложил и вице-президент США Джей Ди Вэнс. В то же время сам Маск заявлял, что за функционирование военной версии Starlink отвечает Пентагон.

Накануне OBOZ.UA сообщал, чтоТрамп заявил, что Маск снял ограничения на Starlink для Украины Это произошло якобы в четверг – на следующий день после его звонка миллиардеру.

Впрочем, украинские военные, а также советники президента Украины Сергей Бескрестнов и Дмитрий Литвин опровергали восстановление полноценной работы терминалов. Вечером в пятницу о том, что ограничения сохраняются, заявил и президент Украины Владимир Зеленский.