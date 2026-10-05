Устанавливают даже на мостах: Игнат рассказал о сбивании реактивных БПЛА с турелей

Силы противовоздушной обороны Украины уже сбивают реактивные БПЛА с помощью роботизированных турелей, в частности дроны "Герань-5". Такие комплексы используют технологии искусственного интеллекта и машинного зрения, что помогает снизить влияние человеческого фактора при наведении на цели.

Об этом рассказал пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире новостного марафона, сообщает СМИ. По его словам, роботизированные турели устанавливают, в частности, на мостах.

"Я тоже был большим скептиком"

"Роботизированные турели сейчас устанавливают и на мостах, в том числе. Уже были случаи сбивания даже реактивных БПЛА, даже "Герань-5", с тех самых турелей. Я тоже был большим скептиком, я думал, как это возможно. Но применение инновационных технологий, искусственного интеллекта исключило человеческую ошибку, (улучшило – Ред) технические расчеты", – сказал Игнат.

Юрий Игнат. Источник: Воздушные силы ВСУ

Он пояснил, что при уничтожении целей используется машинное зрение, а искусственный интеллект позволяет роботизированным комплексам действовать даже против реактивных БПЛА.

В то же время представитель Воздушных сил отметил, что радиус действия таких турелей пока невелик, поскольку основным средством поражения в них является пулемет.

Герань-5. Источник: Российские СМИ

Украина усиливает защиту от российских дронов

Напомним, в Киеве уже установили более 12 роботизированных турелей для усиления защиты столицы от российских атак. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Боец подразделения ПВО "Обер... Источник: ГПСУ Развернуть

По словам главы государства, проект только набирает обороты, азащита столицы должна быть многоуровневой. Зеленский также подчеркнул необходимость развития дронов-перехватчиков, которых пока недостаточно.

Украинские пограничники уже используют автоматизированные турели с искусственным интеллектом для уничтожения российских беспилотников. Система самостоятельно захватывает и сопровождает воздушную цель, а оператору остается выбрать тип вооружения и открыть огонь.

Как писал OBOZ.UA, украинский дрон-перехватчик P1-SUN JetKiller уничтожил российский реактивный беспилотник "Герань-5". Цель была поражена операторами беспилотных систем Lasar’s Group Национальной гвардии Украины.