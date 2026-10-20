"Страшная боль": Россия ударом по Харьковщине убила учительницу и ее годовалую дочь. Фото

В результате российского обстрела в Харьковской области 19 октября оборвалась жизнь Инны Марюхны и её годовалой дочери Ангелины. Женщина работала учительницей младших классов и открывала детям мир знаний.

Коллеги ценили её за профессионализм, а малыши — за доброту. Об этом сообщили на странице Нововодолажского лицея в Facebook.

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"С глубокой болью и невыразимой скорбью коллектив Нововодолажского лицея № 1 оплакивает трагическую гибель учительницы начальных классов Инны Марюхны и её дочери Ангелины. Никакие слова не способны передать отчаяние от этой невосполнимой утраты", – говорится в сообщении.

Трагедия произошла 19 октября. Источник: Facebook/Инна Марюхна

В учебном заведении выразили скорбь в связи с утратой двух человек, чьи жизни оборвались преждевременно, а мечты и планы остались несбывшимися.

Инна Марюхна. Источник: instagram.com/_alexandrovna_

Коллеги вспоминают Инну Марюхну как преданную своему делу педагога, которая помогала малышам познавать мир, делать первые шаги в обучении и окружала детей заботой и теплом. Её искренность и профессионализм навсегда останутся в памяти коллег и воспитанников.

"Ужасно больно, что вместе с ней ушла и её доченька Ангелина. Две жизни, две души, впереди которых должно было быть столько света. Выражаем самые искренние соболезнования семье. Мы разделяем ваше горе, склоняем головы перед этой страшной утратой и скорбим вместе с вами. Пусть Господь примет их души, а родным пошлет силы выдержать эту невыразимую скорбь", – отмечается в сообщении.

Пост. Источник: Скриншот

Что предшествовало

Вечером 19 октября в Новой Водолаге в Харьковской области российский беспилотник атаковал центральный парк, где находились семьи с детьми.

Последствия вражеского удара

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В результате удара врага погибли шесть человек: женщины 28, 34 и 36 лет, мужчина примерно 40 лет и девочки 11 и 1,2 года. Также есть пострадавшие, среди которых — дети.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области российская террористическая армия убила 32-летнюю женщину. У неё остались две маленькие дочери в возрасте пяти и семи лет. Российская ракета полностью уничтожила дом, где проживала семья.