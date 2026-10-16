"Стратегическое решение": почему разработчики комплекса "Ай-Петри" делают ставку на искусственный интеллект

Украинские разработчики совершенствуют комплекс "Ай-Петри", чтобы с помощью искусственного интеллекта оперативнее выявлять воздушные угрозы и координировать работу средств противодействия. Программная система уже работает в экспериментальном режиме в Киеве, Одессе и Запорожье, а сейчас ее внедряют в Днепре.

Об этом говорится в материале "Милитарного", автор которого пообщалась со спецназовцем с позывным "Скиф", участвовавшим в разработке комплекса. Он рассказал, почему во время массированных атак люди не успевают своевременно принимать необходимые решения и как автоматизация поможет скоординировать работу средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Военный оператор комплекса "Ай-Петри". Источник: Михаил Палинчак

Почему человек не успевает за воздушной атакой

Во время массированной атаки командным пунктам необходимо одновременно отслеживать сотни воздушных целей и распределять их между имеющимися средствами противодействия. Каждое из них имеет ограниченную зону действия и собственный боекомплект. Из-за этого несколько экипажей могут одновременно атаковать один беспилотник, в то время как другой останется без прикрытия.

По словам "Скифа", человек физически не успевает принимать нужные решения за считанные секунды. К тому же после 15–20 минут непрерывной работы оператор начинает уставать и теряет концентрацию, хотя воздушная атака может длиться часами.

Чтобы выбрать способ противодействия беспилотнику, сначала нужно определить, какие сигналы он использует. На это у человека могут уйти минуты, а во время атаки на анализ иногда нет даже нескольких секунд. Поэтому разработчики планируют использовать искусственный интеллект для распознавания характерных сигналов и автоматического выбора способа воздействия на дрон.

В то же время само по себе увеличение количества комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не гарантирует лучшей защиты. Если они будут работать без согласования, то могут создавать помехи не только российским беспилотникам, но и украинским средствам перехвата. Чтобы избежать этого, различные системы нужно объединить в единый контур управления.

Как "Ай-Петри" использует искусственный интеллект

Программное обеспечение комплекса "Ай-Петри" предназначено прежде всего для автоматизированного управления средствами противодействия воздушным угрозам. Оно не уничтожает цели самостоятельно, а координирует работу различного оборудования: собирает данные из нескольких источников, формирует единую картину воздушной обстановки и распределяет задачи между доступными средствами.

В частности, система определяет, какие средства должны работать по конкретной цели, согласовывает использование частот, чтобы оборудование не создавало взаимных помех, и перераспределяет задачи в зависимости от изменения обстановки. Если одна цель уничтожена или появляется новая угроза, система может оперативно направить на неё свободные ресурсы.

Разработчики подчеркивают разницу между системами ситуационной осведомленности и системами боевого управления. Первые отображают воздушную обстановку, тогда как вторые позволяют автоматизировать распределение задач и передавать команды средствам противодействия. Систем ситуационной осведомленности в Украине разрабатывается немало, а решений, которые непосредственно координируют работу оборудования, значительно меньше.

Программный контур "Ай-Петри" рассчитан на одновременное управление большим количеством рассредоточенных средств — потенциально сотнями. К системе можно подключать не только одноименные комплексы, но и совместимое оборудование других производителей.

Замаскированные антенны комплекса "Ай-Петри". Источник: Михаил Палинчак

Цель — объединить различные средства в единую сеть управления, чтобы они действовали согласованно. После обезвреживания цели оборудование можно перенаправить на другую угрозу, а в случае изменения обстановки в воздушном пространстве — оперативно перераспределить задачи и изменить приоритеты.

В то же время искусственный интеллект не должен полностью заменять человека. Операторы и командиры сохраняют контроль над системой и могут вмешаться в её работу. Автоматизация должна прежде всего взять на себя рутинные задачи, на выполнение которых во время массированной атаки остаётся всё меньше времени.

Почему имеющихся комплексов недостаточно

По словам "Скифа", программная система уже работает в экспериментальном режиме в Киеве, Одессе и Запорожье, а сейчас её внедряют в Днепре. В то же время даже в столице единое автоматизированное управление охватывает лишь часть имеющихся средств, тогда как остальные работают отдельно.

Проблема заключается не только в количестве оборудования, но и в отсутствии единого управления его работой. Даже значительное количество комплексов РЭБ не гарантирует, что они будут действовать согласованно. Без координации сложнее распределять цели между средствами противодействия, организовывать работу экипажей и предотвращать взаимные помехи.

Кроме того, подавление спутниковой навигации не всегда останавливает вражеский беспилотник. Некоторые современные дроны могут распознавать объекты по видеоизображению и определять цель с помощью бортовых систем даже без сигнала GPS. Это затрудняет противодействие таким аппаратам, особенно когда речь идет о защите крупных или визуально узнаваемых объектов.

Комплексы "Ай-Петри", переда... Источник: Александр Волчанский Развернуть

Еще одна проблема — нехватка самих комплексов. По словам "Скифа", для эффективного подавления навигационной системы "Комета", которую используют "Шахеды", необходимо разместить несколько комплексов "Ай-Петри" в определенной комбинации. Испытания подтвердили эффективность такого подхода, однако масштабы российских атак требуют значительно большего количества оборудования.

Таким образом, автоматизация позволяет эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, но не устраняет их дефицита. Чтобы охватить защитой больше объектов, необходимо расширять сеть комплексов и подключать к ней совместимое оборудование других производителей.

Что нужно для укрепления системы

По мнению разработчиков, Украине нужно не только увеличивать количество средств противодействия воздушным угрозам, но и обеспечить их скоординированную работу. Они предлагают сосредоточиться на нескольких направлениях.

Увеличить количество комплексов "Ай-Петри". Это позволит расширить сеть вокруг крупных городов и важных объектов.

Это позволит расширить сеть вокруг крупных городов и важных объектов. Интегрировать оборудование других производителей. Совместимые средства РЭБ, датчики и перехватчики должны обмениваться данными и работать в рамках единой системы управления.

Установить общие требования к совместимости. Оборудование, закупаемое государством, должно подходить для интеграции в общую сеть.

Оборудование, закупаемое государством, должно подходить для интеграции в общую сеть. Автоматизировать обнаружение и распределение целей. Это поможет сократить время между обнаружением угрозы и применением средств противодействия.

Оценивать эффективность закупок, по замыслу разработчиков, нужно не только по количеству моделей, принятых на вооружение. Важно учитывать, сколько целей система может одновременно обнаружить и обезвредить, сколько операторов требуется для её работы и сколько стоит успешный перехват.

Важную роль играет и экономический аспект войны. Использование дорогих ракет для уничтожения беспилотников, которые Россия производит десятками тысяч, создает значительную нагрузку на украинские ресурсы. Поэтому необходимо искать более эффективные способы противодействия, которые позволяют рационально использовать имеющееся вооружение и не тратить дорогостоящие средства там, где можно применить другие решения.

Ключевыми шагами разработчики называют объединение средств в единую систему управления, унификацию требований к оборудованию и заблаговременное планирование. Сначала нужно научиться максимально эффективно использовать имеющиеся комплексы, а затем определить, каких именно возможностей не хватает для противодействия массированным атакам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские пограничники используют автоматизированную турель "Тандем" с искусственным интеллектом для борьбы с российскими беспилотниками, в частности с "Шахедами". Информация о воздушных целях поступает от сети радиолокационных станций, после чего система самостоятельно захватывает цель и сопровождает её.

Бойцы подразделения противовоздушной обороны "Оберег" бригады "Помста" управляют турелью с помощью геймпада Xbox. Оператор выбирает пулемет — Browning M2 или ПКТ, — а система наводится на цель и открывает огонь. Во время ночного дежурства пограничники обходятся без прожекторов и лазерных систем подсветки.