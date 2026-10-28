Сопровождал журналистов: в первый день тишины в Херсоне погиб пресс-офицер 34 ОБрМП Владимир Обертас. Фото

27 октября, в первый день локального перемирия в Олешках и отдельных громадах Херсонщины, погиб военнослужащий Владимир Обертас, пресс-офицер 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен" ВМС ВС Украины. Он получил ранение в Херсоне в результате детонации вражеского взрывного устройства.

Мужчину госпитализировали, но врачам не удалось спасти его жизнь. Бывший городской голова Олешек Дмитрий Воронов рассказал в Facebook, что трагедия произошла, когда Обертас сопровождал журналистов и сам параллельно снимал город.

Пресс-офицер 34 ОБрМП был родом из города Олешки. Именно он является автором известного видео с дрона, благодаря которому мир увидел масштабы гуманитарной катастрофы в оккупированном россиянами населенном пункте.

Владимир Обертас. Источник: "Армія TV"

Обстоятельства гибели Владимира Обертаса

В комментарии "Институту массовой информации" представитель бригады "Борисфен" Евгений Воронецкий, коллега Обертаса, сообщил, что военнослужащий работал на улице Европейской в Херсоне, снимая город в первый день прекращения огня.

"Во время съемки Владимир сделал два шага назад, чтобы выбрать лучший ракурс, после чего раздался взрыв", – сказал Воронецкий.

Обертас оставался в сознании и даже позвонил Воронецкому, чтобы сообщить о своем ранении.

"Коллеги быстро доставили его в больницу, попутно пытаясь остановить кровотечение. Там он рассказал врачам, что произошло, но спасти его не удалось", – сказал Воронецкий.

Коллега погибшего считает, что мужчина наступил на мину, которую ранее сбросили на город россияне. "Можем сказать, что это был не "пряник" или "лепесток", а что-то более мощное с осколками, которые полетели вверх", – добавил он.

Обертас присоединился к войску в 2022 году

"Это человек, которого в Олешках, наверное, знают все, ведь лучшего фотографа и видеооператора трудно было найти... Всегда такой веселый и доброжелательный. Настоящий мастер своего дела, который научил и меня основам видеомонтажа и многому другому", – рассказал бывший городской голова Воронов.

В гражданской жизни украинец снимал свадьбы и городские мероприятия, а также праздники в детских садах и школах.

У Владимира Обертаса была гр... Источник: Facebook Дмитрия Воронова Развернуть

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, он встал на защиту страны. Военнослужащий Александр Цегельник на своей странице в Facebook отметил, что Обертас гордился тем, что стал частью Сил обороны.

В первый день большой войны он помог защитникам спрятать оружие и вывез их, что впоследствии открыло им путь для выхода с левого берега на правый.

В армии Обертас управлял беспилотниками, а позже присоединился к пресс-службе 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен". "Пресс-офицерам было трудно уговорить его перейти на должность, не связанную с выполнением боевых вылетов", – рассказали в ИМИ.

На новой работе военнослужащий помогал освещать события на фронте и сопровождал журналистов в горячих точках. По словам пресс-офицера Воронецкого, Обертас был автором огромного количества материалов не только о боевой работе бригады "Борисфен", но и о жизни Херсона и оккупированных Олешек.

Побратим рассказал о погибшем украинце. Источник: Скриншот Facebook Александра Цегельника

"Низкий поклон тебе за все и вечная память. Сегодня наш многострадальный город Олешки в слезах, ведь это действительно большая потеря... Искренние соболезнования родным и близким", – написал Воронов.

Полный текст сообщения. Источник: Скриншот Facebook Дмитрия Воронова

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Валентин Гира. Жизнь храброго украинца оборвалась 24 октября 2026 года.