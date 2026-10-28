"Сознательно подвергают пыткам": омбудсмен рассказал о бесчеловечных условиях, в которых Россия удерживает пленных журналистов

Россия удерживает украинских журналистов в бесчеловечных условиях и, вероятно, целенаправленно ухудшает состояние их здоровья с помощью пыток. Оккупанты не отпускают медийщиков, поскольку те могут профессионально документировать и обнародовать военные преступления, совершенные Россией.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания Временной следственной комиссии ВР по расследованию преступлений РФ против медиа, сообщает Укринформ. Он подчеркнул, что журналисты остаются одной из самых сложных категорий гражданских лиц для возвращения из российской неволи.

В каких условиях Россия удерживает журналистов

По словам Лубинца, российская сторона не спешит освобождать украинских журналистов, поскольку они способны фиксировать преступления оккупантов и рассказывать о них миру. Омбудсмен сообщил, что, по информации его ведомства, многие журналисты подвергаются пыткам и находятся в бесчеловечных условиях.

"Многие журналисты, по нашей информации, находятся под пытками, в бесчеловечных условиях. И пусть это будет мое предположение, но делается все, чтобы максимально ухудшить здоровье, если не довести до чего-то еще худшего", – отметил уполномоченный.

Он добавил, что такие условия Россия создает для всех удерживаемых в плену представителей медиа. Узнавать об обращении с ними удается, в частности, во время опросов украинцев, которым уже удалось вернуться из неволи.

Есть ли перспективы освобождения гражданских пленных

Лубинец отметил, что возвращение журналистов остается сложной задачей. В то же время он выразил надежду, что разработанный механизм локального перемирия в Олешках поможет создать дополнительные возможности для освобождения гражданских украинцев, которых Россия удерживает в своих тюрьмах.

По словам омбудсмена, соответствующие наработки уже есть, однако их реализация будет зависеть от реакции российской стороны при содействии Соединенных Штатов.

"Пока у нас есть наработки. Но посмотрим, как на них отреагирует российская сторона при содействии американской", – подытожил он.

Напомним, Украина вела переговоры с Россией об освобождении 28 украинских журналистов, которых рассматривают как отдельную категорию гражданских заложников. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, рабочая коммуникация продолжалась, однако российская сторона затягивала проведение обменов.

Как писал OBOZ.UA, Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию немедленно и безоговорочно освободить украинских журналистов, удерживаемых в плену. В организации подчеркнули, что журналисты являются гражданскими лицами и находятся под защитой международного права.