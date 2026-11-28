Силы обороны атаковали объект подразделения "Рубикон" в оккупированном Бердянске: зафиксирована детонация боеприпасов. Видео
Украинские дроны атаковали р...
Источник: скриншот ролика
Развернуть
Силы обороны Украины продолжают атаковать элитное российское БпЛА-подразделение "Рубикон", обосновавшееся во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Во время одной из недавних операций удалось успешно поразить пункт постоянной дислокации и нанести захватчикам существенные потери.
Видео ударов по подразделению ИЦПБТ (испытательного центра перспективных беспилотных технологий) "Рубикон" опубликовал 28 ноября Telegram-канал Группировка войск (сил) "Юг". Этот масштабный обстрел провели:
- батарея беспилотных авиационных комплексов Harpy Group;
- Служба внешней разведки Украины;
- Центр специальных операций СБУ "Альфа";
- 422-й отдельный полк беспилотных систем Luftwaffe Сухопутных войск ВСУ;
- 427-я отдельная бригада беспилотных систем "Рарог" СБС.
Операцию спланировал координационный центр применения ударных беспилотных систем центра объединенной огневой поддержки УВ "Юг".
Здание, в котором находился...
Источник: скриншот ролика
Развернуть
В здании разгорелся крупный пожар.
Источник: скриншот ролика
Потери российских "Рубиконовцев"
Украинские дроны уничтожили учебно-тренировочную базу для подготовки пилотов противника, места размещения личного состава и хранения беспилотников.
Также подтверждено поражение представителей руководящего состава подразделения ИЦПБТ "Рубикон".
Предварительно, потери противника могут составлять более 30 погибших и до 70 раненых.
Штаб захватчиков.
Источник: скриншот ролика
Взрыв в штабе.
Источник: скриншот ролика
Склад, где противник хранил БПЛА.
Источник: скриншот ролика
Пожар.
Источник: скриншот ролика
Разрушение склада.
Источник: скриншот ролика
По сообщениям очевидцев, после удара в районе цели неоднократно детонировали боеприпасы. Значительное число российских военных доставили в местную больницу. Тела погибших, по имеющейся информации, вывезли в Мариуполь.
Место дислокации оккупантов.
Источник: скриншот ролика
Бердянск на карте.
Источник: скриншот DeepStateMAP
Как писал OBOZ.UA:
– Силы обороны Украины 22-го и в ночь на 23 ноября продолжили выбивать ПВО, подразделения беспилотников и логистику российской оккупационной армии. Среди прочего, в оккупированном Бердянске Запорожской области был обстрелян район сосредоточения личного состава вражеского подразделения "Рубикон".
– В начале ноября украинские защитники атаковали объект "Рубикона" в районе Бердянска на расстоянии 107 километров от линии боевого соприкосновения.
Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение