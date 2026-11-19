Силы обороны повторно поразили мост через реку Миус в Ростовской области: почему это не менее важно, чем Керченская переправа

В ночь на 18 ноября Силы обороны Украины атаковали не только Крымский мост, но и переправу через реку Миус в Неклиновском районе Ростовской области России. Этот объект является частью так называемого пути "Новороссия" – сухопутного коридора врага к оккупированному Крымскому полуострову.

Как отметил Telegram-канал Exilenova+, удары по этим двум мостам произошли почти одновременно. Это свидетельствует о системном характере работы украинских защитников.

Силы обороны Украины поразил... Источник: Exilenova+ Развернуть

Что известно о взрывах на Ростовщине

Утром во вторник губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь подтвердил обстрел моста на участке трассы Р-280 примерно в 20 км от границы. Россиянин утверждает, что повреждения получили дорожное полотно и металлические ограждения.

Удар по мосту в Ростовской области. Источник: Скриншот ролика

Взрыв. Источник: Скриншот ролика

Момент атаки. Источник: Скриншот ролика

Это не первая атака на указанный объект. Слюсарь сообщил, что сооружение было перекрыто с 8 ноября, когда в результате воздушных ударов были повреждены дорожное полотно моста и два гусеничных крана.

Остановка работы моста через реку Миус может еще больше осложнить снабжение ВОТ Крыма. Перерезание сухопутного коридора может иметь даже большее значение, чем обрушение незаконно построенной переправы между территорией России и украинским полуостровом.

Почему эти удары важны

Немецкий военный блогер Энди Шнайдер заявил, что многие не придали значения обстрелу или не осознали его масштабов.

Мост через Миус является частью сухопутного маршрута в Крым, и сейчас россияне вынуждены пользоваться объездным маршрутом длиной 58 км, уточнил Шнайдер.

Российская карта объезда, ко... Источник: X (Twitter) @AndySch64494719 Развернуть

Объездной маршрут опаснее прибрежной трассы между Таганрогом и Мариуполем, отметил OSINT-аналитик Intelschizo. "Теперь весь автомобильный транспорт вынужден следовать по северному объездному маршруту протяженностью 58 км через Матвеев Курган. В результате транспортные колонны оказываются непосредственно в зоне действия ударных беспилотников, которые Украина применяет в рамках кампании Middle Range Strike", – пояснил эксперт.

"С военной точки зрения это событие имеет большее значение, чем уничтожение Крымского моста", – считает глава польского аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музика.

Сухопутный путь на оккупированную территорию. Источник: OpenStreeMap

Как писал OBOZ.UA:

– В сети показали, как выглядит Крымский мост после ударов 16–17 ноября. На кадрах видно, что на автомобильной части моста нет арки и дорожного пролета.

– Служба безопасности Украины опубликовала эксклюзивное видео поражения Керченского моста. На кадрах зафиксирована серия попаданий, мощные взрывы в районе креплений металлических арок и разрушение конструкций автомобильной части сооружения.

– Добавим, что взрывы в Керчи гремели и ночью 19 ноября. Вероятно, атака была направлена на железнодорожную часть моста. Подробности о результатах этой операции ожидаются позже.