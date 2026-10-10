Силы обороны поразили крупный нефтяной узел в Самарской области – Генштаб

В ночь на 10 октября 2026 подразделения Сил обороны Украины нанесли новую серию ударов по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора России. Целью атаки стала линейная производственно-диспетчерская станция ​​ "Самара" вблизи поселка Просвет.

Степень нанесенного ущерба уточняется. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Результаты атаки

По состоянию на 13:00 украинское военное командование лишь сообщило о факте атаки по линейно-производственной станции в Самарской области, без уточнения каких-либо подробностей.

В свою очередь местные чиновники заявили, что в небе над Самарской областью сбили несколько десятков украинских дронов. Несмотря на пожар в районе нефтяного объекта в РФ утверждают, что разрушений нет.

Губернатор региона Вячеслав Федорищев рассказал, что на местах падения обломков работают экстренные службы. Также он пригрозил россиянам уголовной ответственностью за публикацию фото и видео с места атаки.

Что известно об объекте

Линейная производственно-диспетчерская станция ​​"Самара" является большим узлом приема, хранения и смешивания нефти. Сырье поступает по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России.

На станции смешивают нефть с разным содержанием серы для формирования экспортного сорта Urals. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил России.

Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тверской области атакован завод, производящий топливо для ракет Х-55 и Х-101.

Кроме того, в Белгородской области вследствие атаки горела нефтебаза.