Силы обороны отминусовали 1820 оккупантов и уничтожили 11 танков армии РФ: данные Генштаба

За сутки 20 октября украинские воины уничтожили еще 1820 российских захватчиков. Общиепотери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 570 540 человек.

Также уничтожены сотни единиц вооружения и техники армии РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери армии РФ за 20 октября

За сутки 20 октября армия РФ потеряла убитыми и ранеными еще 1 820 захватчиков. Общие потери врага за время полномасштабного вторжения выросли до 1 570 540 человек.

Россияне также теряли вооружение и технику, в частности 11 танков, 16 боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы, 1 РСЗО и 2 средства ПВО

Кроме того, 20 октября украинские военные уничтожили еще 4 наземных робототехнических комплекса и 1 820 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Россияне также потеряли 407 единиц автомобильной и 2 единицы специальной техники.

Потери армии РФ на утро 21 октября

Потери армии РФ за 19 октября

В течение суток украинские защитники уничтожили 9 танков, 5 бронемашин и 42 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 12 425 танков, 25 570 ББМ и 51 359 артсистем.

Также российские террористы потеряли 3 единицы реактивных систем залпового огня и 12 наземных роботизированных комплексов.

Кроме того, ВСУ утилизировали 293 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 4 – специальной техники.

Потери армии РФ. Источник: Генштаб ВСУ

Потери армии РФ за 18 октября

За сутки Россия потеряла 2 100 своих солдат убитыми и ранеными, поэтому к утру 19 октября общие боевые потери агрессора составили около 1 567 160 человек.

У врага также уменьшилось количество вооружений и военной техники: уничтожено еще 4 боевые бронированные машины, 24 артиллерийские системы и 3 средства ПВО.

В результате ударов Сил обороны россияне потеряли еще 6 наземных робототехнических комплексов и 1 636 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Из техники обеспечения оккупанты лишились 332 единиц автомобильной и 3 единиц специальной техники.

"Силы обороны Украины систематически уничтожают личный состав, вооружение, военную технику и средства обеспечения противника. Это ослабляет его наступательные возможности, затрудняет пополнение ресурсов и обеспечение войск и уменьшает возможности России продолжать вооруженную агрессию против Украины", – подчеркнули в ГШ.

Потери России в войне на утро 19 октября

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники уничтожили российский дрон на границе с Молдовой.

Также Силы обороны впервые ликвидировали новейшую российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 "Дракон".