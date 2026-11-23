Силы обороны сократили численность армии РФ еще почти на 2,5 тыс. оккупантов: данные Генштаба

За сутки 22 ноября украинские воины уничтожили еще 2 471 российского захватчика. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 639 641 человека.

Также уничтожены сотни единиц вооружения и техники армии РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери армии РФ на утро 23 ноября

За сутки 22 ноября Силы обороны списали еще 2 471 российского захватчика. Общие боевые потери врага за время полномасштабного вторжения возросли до 1 639 641 человека.

Также ликвидировано 5 танков, 18 боевых бронированных машин, 70 артиллерийских систем, 3 РСЗО и 1 средство ПВО армии России.

Уничтожено 4 наземных робототехнических комплекса и 1 459 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 651 единица автомобильной и 7 единиц специальной техники врага.

Потери армии РФ на утро 23 ноября

Как сообщал OBOZ.UA, в Средиземном море неподалеку от города Бенгази на севере Ливии 22 ноября был атакован еще один российский корабль, ASCALON, находящийся под санкциями из-за перевозки грузов военного назначения.

Это коммерческое судно под мальтийским флагом было поражено через несколько часов после взрыва на борту российского "Меркурия", пришвартовавшегося в порту.