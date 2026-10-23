Силы обороны опровергли заявления врага о захвате Голубовки и Шевченково в Харьковской области: какая ситуация на самом деле. Карта

Российские военные не установили полного контроля над Голубовкой в Харьковской области, а заявления о захвате этого населенного пункта и Шевченково не соответствуют действительности. В то же время в северных районах Купянска остаются несколько десятков российских военных, которые оказывают сопротивление и представляют определенную угрозу.

Силы обороны работают над тем, чтобы лишить противника возможности проводить ротации и перебрасывать подкрепления в город. Об этом представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил в телеэфире.

Какая ситуация в Купянске

По словам Трегубова, в северных районах Купянска находятся несколько десятков российских военных, рассредоточенных в малоэтажной застройке. Они остаются организованными и оказывают сопротивление, поэтому ситуация не сводится к их окончательному разгрому.

"В Купянске продолжают находиться несколько десятков российских бойцов в северных районах города, рассредоточенных в малоэтажной застройке. Они представляют определенную угрозу, то есть нельзя сказать, что мы там их добиваем, нет, они достаточно организованы, они оказывают определенное сопротивление", – отметил представитель.

Он подчеркнул, что важная задача Сил обороны – затруднить ротацию российских подразделений, а также возможность отводить и вводить военных в город.

"Но если удастся лишить их возможности проводить ротации, лишить их возможности отводить и вводить [войска], то для них наступят очень тяжелые времена. Сейчас непосредственно ведется работа над этим", – пояснил Трегубов.

Россияне не захватили Голубовку и Шевченково

Представитель опроверг заявления российской стороны о якобы захвате Голубовки и Шевченково в Харьковской области. По его словам, противник пытается установить контроль над Голубовкой и продвигаться в направлении Радьковки, однако пока не контролирует этот населенный пункт должным образом.

Трегубов также отметил, что российские военные предоставляют своему командованию ложную информацию о результатах боевых действий.

"Россияне не установили нормальный контроль над Голубовкой, пытаются установить над ней контроль, продвигаться в сторону Радьковки, еще пять раз столько, и тогда будет Шевченково. Ну вот примерно в этом и состоят их усилия на самом деле, и вот так они их изображают в отчетах", – подчеркнул представитель.

Чего пытается добиться противник

По словам Трегубова, российские военные стремятся восстановить позиции в районе Голубовки и продвигаться на запад – в сторону Радьковки. Если им удастся расширить зону контроля, это частично компенсирует предыдущие потери.

В то же время Силы обороны не собираются позволять противнику захватить Радьковку и расширить узкую полосу территории перед Осколом.

"Они пытаются восстановить позиции в районе Голубовки и наступать в сторону Радьковки, это от Голубовки немного на запад. Если им это удастся, если они там немного расширят зону контроля, тогда они частично компенсируют эту потерю. Но, опять же, никто не собирается отдавать им эту Радьковку, никто не собирается позволять им расширять эту вот существующую сейчас, как это сказать, эту вот узкую полосу перед Осколом", – заявил Трегубов.

Он добавил, что дальнейшее сокращение этой полосы осложнит российским войскам переброску подразделений в Купянск.

"Если нам удастся окончательно ее сократить, это будет означать, что россиянам дальше просто не будет как вводить войска в тот несчастный Купянск", – объяснил представитель.

Карта. Источник: Скриншот

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