Силы обороны Украины атаковали Крымский мост: сообщают как минимум о 15 взрывах. Видео

В оккупированном Крыму поздно вечером 16 ноября началась канонада взрывов. Так называемые власти полуострова заявили о новой атаке на Керченский мост, незаконно построенный российскими захватчиками.

Один из военкоров противника утверждал, что в районе сооружения прогремело не менее 15 взрывов. От ударных волн в некоторых домах вылетели окна, передает Telegram-канал "Крымский ветер".

Тем временем в Exilenova+ опубликовали видео прилета по Крымскому мосту. Судя по этим кадрам, один из дронов (или ракет) попал прямо в арку – наверное в ту, что уже была наклонена после предыдущего удара рано утром 16 ноября.

В ночь на 17 ноября обстрел не только продолжился, но и, вероятно, привел к гораздо более масштабным результатам. В соцсетях предполагают, что пролет моста мог обрушиться вместе с аркой.

В Telegram-канале Dnipro Osint (Гарбуз) заметили, что на видео видно как минимум два точных прилета.

OSINT-исследователь считает,... Источник: Скриншот Telegram Развернуть

Коллаборант Сергей Аксенов, назначенный россиянами "главой республики Крым", подтвердил, что движение транспорта по Керченской переправе пришлось остановить. "Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов", – призвал он.

Сообщение помощника Кремля,... Источник: Скриншот Telegram Развернуть

Пропагандист заявил о многочисленных взрывах. Источник: Скриншот Telegram

"Крымский ветер" предполагал, что по объекту попали четыре крылатые ракеты. Сообщество опубликовало видео четырех ярких взрывов, зафиксированных в Керчи.

В сообществе "Крымский ветер... Источник: Скриншот Telegram Развернуть

Как писал OBOZ.UA, ночью 16 ноября движение по Крымскому мосту также было перекрыто. Атака продолжалась и утром. На спутниковом снимке после этих ударов можно было увидеть повреждения дорожного полотна как минимум в двух местах. Также на фотографиях моста заметили деформацию арки.