Силы обороны поразили Ильский НПЗ: в Генштабе раскрыли последствия атаки

16 ноября Силы обороны Украины поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Удар пришелся по ключевому производственному процессу завода, масштабы ущерба пока уточняются.

Это один из крупнейших НПЗ на юге России, а его продукция используется, в частности, для обеспечения вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Что известно

Силы обороны продолжают наносить ущерб российским оккупантам, нанося удары по военным объектам врага. 16 ноября удар пришелся по Ильскому НПЗ.

"НПЗ-пад продолжается: Силы обороны поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод", – отметили в Генштабе.

Там напомнили, что в ноябре российская нефтеперерабатывающая отрасль столкнулась с многочисленными обстрелами. Так, атакам подверглись НПЗ в Саратове, Киришах, Омске, Волгограде, Нижнекамске, и теперь в ночь на 16 ноября очередь дошла до Краснодарского края.

Какие повреждения получил завод

В Генштабе отметили, что удар пришелся по самому ключевому процессу завода. Так, в результате атаки на российский НПЗ поражены установки атмосферно-трубчатой переработки нефти АТ-4, АТ-5, АТ-6, с которыхначинается путь сырой нефти к готовому топливу.

Под удар попал и комплекс производства автомобильных бензинов. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Что известно об Ильском нефтеперерабатывающем заводе

Ильский НПЗ – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России, способный перерабатывать около 6,6 млн тонн нефти в год. Его продукция используется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ. А расположение на юге делает завод особенно важным для армии: оттуда топливо идет кратчайшим путем к российским группировкам на фронте и в оккупированном Крыму.

В Генштабе добавили, что выведенные из строя установки первичной переработки и бензиновый комплекс – это меньше топлива для техники, воюющей против Украины, и меньше нефтедолларов в бюджете Кремля.

"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают систематически принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала врага и принуждение РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", – подчеркнули в Генштабе.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Ленинградской области РФ Силы обороны поразили позиции радиолокационной разведки вражеской армии. Поражены РЛС "Небо-СВУ", радиолокационный комплекс "Сопка-2" и передвижная вышка 40В6. Удар был нанесен 11 ноября.