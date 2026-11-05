Силы обороны поразили место запуска ударных БПЛА и склады армии Путина: подробности от Генштаба
Оккупанты понесли очередные потери.
Источник: Соцсети
Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российской армии на временно оккупированных территориях. Поражение произошло 4 ноября и в ночь на 5 ноября.
Среди целей были место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в Крыму, склад дронов в районе Мелитополя, а также склады боеприпасов и материально-технических средств. О результатах операций сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Какие военные объекты россиян поразили 4 и 5 ноября
По информации Генштаба, 4 ноября и в ночь на 5 ноября украинские подразделения поразили место хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА российской армии в районе Гвардейского на временно оккупированной территории АР Крым.
Также под удар попала мобильная огневая группа противника в районе Донцовки Луганской области. В районе Мелитополя Запорожской области Силы обороны поразили склад беспилотников российских оккупантов.
Кроме того, в Донецкой области был поражен склад боеприпасов в районе Новоазовска и склад материально-технических средств противника возле Прогресса.
Под удар также попали ремонтно-восстановительные подразделения российской армии. Речь идет об объектах в районе Талакивки Донецкой области и Нижней Дуванки Луганской области.
Почему поражение места запуска дронов в Крыму важно
В Генштабе объяснили, что с мест запуска на территории Крыма российские войска атакуют ударными беспилотниками украинские города и гражданскую инфраструктуру.
Поэтому поражение таких объектов, а также складов беспилотников, должно снизить интенсивность российских атак.
В Генеральном штабе подчеркнули, что работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины.
Инфографика.
Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 ноября российский город Рязань оказался под массированной атакой ударных беспилотников. В городе прогремела серия громких взрывов, после которых в районе объектов промышленной инфраструктуры начались сильные пожары. Основными целями украинских беспилотников стали нефтеперерабатывающий завод и склад маркетплейса Wildberries.
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