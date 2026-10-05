Силы обороны нанесли удар по месту запуска БПЛА, пункту управления и складу беспилотников противника — Генштаб
Работа по ключевым военным ц...
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Силы обороны Украины 4 октября и в ночь на 5 октября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. В частности, под удар попали места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА, пункт управления и склад беспилотников.
Также украинские военные поразили узел связи и ремонтное подразделение армии РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В Донецке поразили место запуска БПЛА и узел связи
В районе города Донецка Силы обороны Украины нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА российских подразделений.
Системное поражение таких объектов направлено на снижение способности российской армии применять ударные беспилотники и наносить ими удары по гражданской инфраструктуре Украины.
Также в районе Донецка был поражен узел связи российского агрессора.
Какие объекты были поражены в Запорожской области
В районе Бердянска Запорожской области украинские военные поразили пункт управления противника и склад БПЛА российских оккупантов.
В районе Любимовки Запорожской области был поражён ремонтный подразделение армии РФ.
Поражены места сосредоточения живой силы
Украинские военные также нанесли удары по местам сосредоточения живой силы противника. Речь идет о районах Комыш-Зори в Запорожской области, Успенке в Луганской области и городе Донецке.
Работа по ключевым военным целям российских оккупантов продолжается.
Силы обороны поразили место запуска БПЛА.
Источник: t.me/GeneralStaffZSU
Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных объектов российских оккупантов. Среди них – зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в районе населенного пункта Курошаны Запорожской области.
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