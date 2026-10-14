Силы обороны нанесли удар по месту запуска ударных БПЛА и складам военной техники противника в Донецкой области – Генштаб

Украинские военные продолжают наносить удары по военным объектам российских оккупантов. В течение 13 октября и в ночь на 14 октября Силы обороны поразили несколько целей в Донецкой области.

Среди них — объект, который российские войска использовали для хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В районе Донецка поразили место запуска ударных БПЛА

В Генеральном штабе сообщили, что в районе Донецка украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников российских оккупантов.

Поражение таких объектов должно систематически снижать способность российских войск наносить удары по гражданской инфраструктуре на территории Украины.

В Донецкой области были поражены склады материально-технических средств РФ

Кроме того, в районах Поповой Балки и Горняка Донецкой области Силы обороны нанесли удар по складам материально-технических средств российских подразделений.

В Генштабе отметили, что работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается.

Силы обороны нанесли удар по... Источник: t.me/GeneralStaffZSU Развернуть

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Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают наносить удары по врагу, уничтожая технику и живую силу противника. Так, 12 октября и в ночь на 13 октября 2026 года украинские защитники нанесли удары по ряду военных объектов оккупантов.