Силы обороны поразили "Нептунами" производство, склад и сервисный центр БПЛА в Ростове – Генштаб
Силы обороны поразили "Непту...
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В ночь на 13 ноября украинские военные нанесли ракетные удары по объектам в Ростове-на-Дону, связанным с производством и обслуживанием беспилотников российской армии. Для атаки использовали береговой ракетный комплекс ВМС ВСУ "Нептун".
Под удар попали производство ударных дронов, место их хранения и сервисный центр, где ремонтируют и обслуживают БПЛА для фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Какие объекты поразили в Ростове-на-Дону
Ракетные войска Военно-морских сил ВСУ поразили сразу три объекта, связанные с беспилотниками.
В частности, под удар попало производство ударных БПЛА тактического уровня ООО "Ионос", а также место хранения беспилотников этого предприятия.
Еще одной целью стал сервисный центр БПЛА ООО "Аэро-Хит". Там российские военные ремонтируют и обслуживают дроны, которые используют на фронте.
"Аэро-Хит" является российским производителем ударных и разведывательных FPV-дронов "Велес". Производство компании расположено в Хабаровске, тогда как в Ростове-на-Дону работает ее сервисный центр.
Карта.
Источник: Скриншот
В Генштабе объяснили цель ударов
Поражение производства, склада и сервисного центра направлено на нарушение сразу нескольких этапов обеспечения российской армии беспилотниками.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры для подрыва военно-экономического потенциала противника и принуждения России к прекращению вооруженной агрессии против Украины.
Инфографика.
Источник: Генштаб
Пост.
Источник: Скриншот
Как сообщал OBOZ.UA, в Ленинградской области РФ Силы обороны поразили позиции радиолокационной разведки вражеской армии. Поражены РЛС "Небо-СВУ", радиолокационный комплекс "Сопка-2" и передвижная вышка 40В6.
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