Силы обороны поразили Новошахтинский НПЗ и ЛВДС "Самара": произошли пожары. Фото и видео
Силы обороны поразили Новоша...
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В ночь на 28 ноября дроны Сил обороны снова наведались в Россию. В Ростовской области РФ они повторно поразили Новошахтинский НПЗ, а в Самарской – ЛПДС "Самара".
На обоих объектах вспыхнули масштабные пожары. Кадры с мест собрал Telegram-канал Exilenova+.
Поражен Новошахтинский НПЗ
О очередном поражении Новошахтинского НПЗ в Exilenova+ сообщили еще в 01:25 ночи.
"СОУ только что повторно поразили Новошахтинский НПЗ. В городе слышны взрывы, местные жители фиксируют зарево в районе завода", – говорилось в сообщении.
Учитывая, как разгорался огонь, авторы канала спрогнозировали к утру "дымовой завесой накроет город".
"Сильно горит, вероятно, поражен резервуар", – писали в Exilenova+ около 2 часов ночи.
Пожар на Новошахтинском НПЗ
В российскком независимом издании ASTRA также пришли к выводу, что поражен Новошахтинский НПЗ.
"Новошахтинск Ростовской области, как ранее сообщали местные СМИ, под атакой тяжелых дронов. В районе местного НПЗ фиксируется пожар. Жители Новошахтинска сообщают о сильных взрывах и жалуются, что оповещения пришли уже после начала атаки, а воздушная сирена не звучала. OSINT-аналитик ASTRA, изучив видео, подтверждает вероятный пожар на НПЗ и возгорание резервуаров с топливом: горит в направлении Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. Насколько серьезны повреждения – определить невозможно", – отмечалось в сообщении.
Это уже вторая масштабная атака на Новошахтинский НПЗ за неделю.
После предыдущего прилета 23 ноября в Генштабе ВСУ заявили об уничтожении 20 горизонтальных резервуаров, повреждении 21 горизонтального и 11 вертикальных резервуаров, а также участке трубопровода.
Новошахтинский НПЗ находится примерно в 7–15 км от государственной границы Украины, перерабатывает до 5,6–7,5 млн тонн нефти в год, подключен к системе магистральных нефтепроводов "Транснефти"; имеет железнодорожную инфраструктуру; располагает нефтеналивным терминалом в Ростове-на-Дону; использует собственный флот танкеров типа "река – море".
Удар по ЛПДС "Самара"
Ровно в 2 часа ночи в Exilenova+ рассказали о прилете по еще одной важной цели – на этот раз в Самарской области.
"Только что Силами обороны Украины повторно поражена ЛПДС "Самара" в Самарской области", – говорилось в сообщении.
Горит ЛПДС "Самара"
В ASTRA также писали о возможном поражении и последующем возгорании на ЛПДС "Самара" возле поселка Просвет.
Местные жители утверждали, что зарево от пожара видно на десятки километров вокруг.
ЛПДС "Самара" – это линейная производственно-диспетчерская станция, целый комплекс, который обеспечивает работу нескольких нефтеперекачивающих станций и участков магистральных трубопроводов.
ЛПДС принимает нефть из нескольких магистральных трубопроводов, хранит ее в резервуарном парке (71 резервуар), а также смешивает разные сорта нефти для получения требуемых характеристик, в том числе экспортной смеси Ural и перекачивает нефть дальше по трубопроводной системе.
ЛПДС работает с 1957 года, включает в себя станцию смешения нефти и две нефтеперекачивающие станции – "Самара-1" и "Самара-2". Площадь производственного комплекса – более 216 гектаров.
"ЛПДС "Самара" важна для транспортировки российской нефти и формирования экспортных потоков. Ее работа влияет на поставки сырья по магистральным нефтепроводам", – констатировали в ASTRA.
До нынешней ночи по ней прилетало 25 ноября.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 ноября российскую Тульскую область атаковали ударные дроны Сил обороны Украины. Поражен Ефремовский завод синтетического каучука: вспыхнул масштабный пожар.
Предприятие задействовано в производстве компонентов ракетного топлива, в частности для ОТРК "Искандер".
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