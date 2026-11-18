Силы обороны поразили переправу через Северский Донец и повредили 3 самолета врага: Генштаб раскрыл подробности

Украинские военные нанесли удары по логистическим объектам оккупационной армии РФ, в частности повредили автомобильный мост через Северский Донец в районе Станицы Луганской. Также подтверждено поражение трех военно-транспортных самолетов на авиаремонтном заводе в Новгородской области РФ.

Подробности сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Там добавили, что в Курской области Силы обороны атаковали ремонтную базу российского подразделения.

Как отметили в Генштабе, 17-го и в ночь на 18 ноября подразделения Сил обороны Украины продолжили атаковать логистику армии РФ.

"В районе Станицы Луганской поражен автомобильный мост через Северский Донец – одна из переправ, по которой противник подвозит на фронт боеприпасы, топливо и технику", – говорится в сообщении.

В Силах обороны отметили, что после повреждения Керченского моста россиянам приходится все чаще сталкиваться с проблемами на других переправах, которые не успевают восстанавливать.

В ту же ночь украинские военные нанесли удар по ремонтной базе российского подразделения вблизи Хомутовки на Курщине. Там оккупанты восстанавливали поврежденную технику перед ее возвращением на фронт.

Также подтверждены результаты атаки на 123-й авиаремонтный завод в Старой Руссе Новгородской области, нанесенной 10 ноября.

В результате удара повреждены три военно-транспортных самолета, в частности Ил-76, который получил значительные повреждения. Эти воздушные суда используют для переброски личного состава, техники и боеприпасов, а сейчас они временно не могут выполнять свои задачи.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины".

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