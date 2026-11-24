Силы обороны поразили переправу врага и скопление грузовиков: Генштаб раскрыл подробности

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военной логистике российских оккупантов. 23 ноября и в ночь на 24 ноября украинские защитники поразили переправу противника в Донецкой области и место скопления вражеских грузовиков в Брянской области РФ.

Об этом в Telegram сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Поражение этих объектов должно осложнить снабжение российских войск боеприпасами, горючим, а также переброску личного состава и техники.

Какие военные объекты врага поразили Силы обороны

В Брянской области РФ, вблизи населенного пункта Бересток, украинские воины нанесли удар по месту скопления грузовиков одного из подразделений российской армии.

По данным Генштаба, оккупанты использовали эти транспортные средства для доставки на передовую боеприпасов, топлива и продовольствия.

Карта. Источник: Скриншот

Кроме того, на Донетчине, в районе Новоукраинки, Силы обороны поразили переправу через реку Волчья. В результате, как отметили в Генштабе, противнику придется использовать более длинные и уязвимые маршруты для перемещения личного состава и военной техники.

Силы обороны разрывают логистику оккупантов. Источник: Telegram/Генеральный штаб ВСУ

В Генеральном штабе подчеркнули, что украинские защитники продолжат поражать ключевые военные объекты противника, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины.

Пост Генштаба ВСУ в Telegram. Источник: Скриншот

Предыдущие удары Сил обороны по военным объектам оккупантов

Напомним, 19 ноября и в ночь на 20 ноября Силы обороны Украины поразили ряд военных объектов российской армии на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Брянской области под удар попал зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2".

Также украинские защитники поразили пункт управления вражескими беспилотниками в районе Селидово на Донетчине. На Луганщине под удар попали склады материально-технического обеспечения российских подразделений вблизи Рубежного и Лисичанска.

Кроме того, Силы обороны поразили место сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов в районе Бердянска Запорожской области.

Как писал OBOZ.UA, 20 ноября и в ночь на 21 ноября Силы обороны Украины поразили склад боеприпасов в Крыму, два штаба оккупантов и мост на Луганщине. Масштабы нанесенного противнику ущерба на момент сообщения уточнялись.