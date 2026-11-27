Силы обороны поразили ПВО и логистику войск РФ: известны подробности

Силы обороны Украины 26 ноября и в ночь на 27 ноября нанесли серию ударов по военным объектам российской армии. Среди пораженных целей – зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", пункты управления войсками и беспилотниками, а также склады с топливом и материально-техническими средствами.

О результатах операций сообщили Силы обороны Украины. По их данным, удары нанесли по объектам противника на временно оккупированных территориях Запорожской, Луганской и Донецкой областей. В одном из случаев после поражения военного склада в Луганске вспыхнул пожар.

Поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Источник: t.me/GeneralStaffZSU

Одной из целей украинских военных стал зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в районе населенного пункта Курошаны Запорожской области. Это самая современная модификация комплекса "Бук", которую российская армия использует для прикрытия своих группировок на юге.

Также Силы обороны нанесли удары по объектам, связанным с системой управления российскими войсками. В частности, в районе Талового Луганской области поражен пункт управления подразделения противника.

Удар по логистике

Еще одной целью стал пункт управления беспилотниками в районе Селидово Донецкой области. Оттуда российские оккупанты управляли дронами, которые направляли на позиции украинских защитников.

Кроме того, украинские военные поразили два объекта военной логистики. В районе Грибувахи Луганской области под удар попал склад горюче-смазочных материалов, а в Луганске – склад материально-технических средств.

По информации Сил обороны, на последнем объекте после удара возник пожар. Масштабы ущерба, нанесенного российской армии, в настоящее время уточняются.

Украинские военные подчеркнули, что будут продолжать работу по ключевым военным целям противника, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины.

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