Силы обороны поразили пункт управления, МТО и живую силу врага: Генштаб раскрыл детали операций

Силы обороны продолжают операции по уничтожению важных военных объектов и техники оккупантов. Сегодня ночью наши защитники нанесли удар по пункту управления и складам материально-технических средств противника.

Также бойцы нанесли удар по скоплению живой силы российских военных. Подробности обнародованы в Генеральном штабе ВСУ.

Последствия операций украинской стороны

По информации Генштаба, ряд успешных операций Силы обороны провели 19 октября и в ночь на 20-е.

По итогам ударов в Запорожской области был поражен пункт управления российского подразделения вблизи Федоровки. В Донецкой области под удар попало ремонтное подразделение оккупационных войск в районе Кальмиуского.

"Уничтожение таких объектов затрудняет противнику восстановление поврежденной техники и ее возвращение на фронт", — подчеркнули в Генштабе.

Инфографика. Источник: Генеральный штаб

Кроме того, были поражены склады материально-технического обеспечения российских войск вблизи Крипенского в Луганской области, Ровнополя в Донецкой области и Лагидного в Запорожской области.

Также под удар попали места сосредоточения личного состава оккупантов вблизи Рыбаловки, Басани, Федоровки и Николаевки в Запорожской области, Зеленого Гая, Горловки и Селидового в Донецкой области, а также Сватового в Луганской области.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины. Продолжение следует!" — заверили в Генштабе.

Карта. Источник: deepstatemap.live

Напомним, накануне стало известно, что Силы обороны нанесли удар по железнодорожному мосту, что должно затруднить логистику российских оккупационных войск, а также по складам технического обеспечения противника.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы дронов 115-й отдельной механизированной бригады во второй раз за неделю поразили российский вертолёт. К результативной операции присоединились пилоты зенитного ракетного дивизиона "Пришельцы".