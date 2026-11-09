Силы обороны поразили российскую станцию подавления Starlink в Донецкой области: все подробности

Силы обороны Украины поразили российскую станцию подавления спутниковой связи Starlink вблизи Сартаны на временно оккупированной территории Донецкой области. Объект противника использовался для создания помех спутниковой связи украинских военных.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В ведомстве рассказали о поражении других военных объектов российской армии на временно оккупированных территориях.

Удары по вражеским целям наносили 8 ноября и в ночь на 9 ноября. В частности, станцию подавления Starlink обнаружили и поразили в районе населенного пункта Сартана в Донецкой области.

Этот объект оккупанты использовали для подавления спутниковой связи Starlink, которой пользуются украинские военные. Его уничтожение должно уменьшить количество помех для работы систем связи Сил обороны и способствовать более эффективному применению украинских беспилотников.

Также украинские защитники нанесли удары по российским складам боеприпасов в Запорожской области. Взрывы зафиксировали вблизи Токмака и Остриковки.

Кроме того, в районе Красногоровки на Донетчине поражен склад материально-технических средств российской армии. Таким образом, под удар попали не только средства радиоэлектронной борьбы противника, но и объекты его снабжения и обеспечения.

Силы обороны продолжат наносить удары по важным военным целям оккупантов, пока Россия не прекратит вооруженную агрессию против Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина испытала системы перехвата целей в околокосмическом пространстве и рассматривает возможность их серийного производства. Разработки должны усилить защиту от новых российских угроз, в частности баллистических ракет "Орешник", которые выходят за пределы атмосферы перед поражением цели.